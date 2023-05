3. Liga, Gruppe 1 Wangen a.A. bezwingt Croatia Wangen a.A. gewinnt am Samstag zuhause gegen Croatia 3:2.

Das erste Tor der Partie erzielte Raphael Stalder für Wangen a.A. In der 13. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleich für Croatia fiel in der 32. Minute (Nikola Vidovic). Luka Franic traf in der 40. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Wangen a.A.

In der 47. Minute schoss Patrick Haas Wangen a.A. mittels Elfmeter zur 3:1-Führung. Juro Jazvic brachte Croatia in der 63. Minute auf ein Tor heran. Das 2:3 blieb aber der Schlussstand.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Croatia sah Leon Sljivic (51.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Leon Sljivic (45.), Lukas Frljic (73.) und Ivan Simic (76.). Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Wangen a.A.

Mit einem Tore-Schnitt von 3 Toren pro Spiel ist Wangen a.A. bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Wangen a.A. machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 42 Punkten auf Rang 2. Wangen a.A. hat bisher 13mal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Wangen a.A. spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Attiswil (Platz 7). Diese Begegnung findet am 26. Mai statt (20.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Mit der Niederlage rückt Croatia in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 40 Punkten neu Platz 4. Croatia hat bisher zwölfmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt. Croatia verlor zudem erstmals zuhause.

Für Croatia geht es in einem Heimspiel gegen FC Iliria (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 26. Mai statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Wangen a/A - HNK Croatia 3:2 (2:1) - Staadfeld, Wangen a.Aare – Tore: 13. Raphael Stalder 1:0. 32. Nikola Vidovic 1:1. 40. Luka Franic 2:1. 47. Patrick Haas (Penalty) 3:1.63. Juro Jazvic 3:2. – Wangen a.A.: Tim Stampfli, Michael Nguyen, Felix Barrer, Andreas Trösch, Noé Jegerlehner, Patrick Haas, Fabian Pfister, Raphael Stalder, Jan Nguyen, Sandro Ruch, Luka Franic. – Croatia: Anton Pavic, Lukas Frljic, Jure Princip, Ivan Simic, Ivan Stjepanovic, Juro Jazvic, Nikola Vidovic, Zvonimir Ponjavic, Leon Sljivic, Josip Aracic, Marinko Zizak. – Verwarnungen: 45. Leon Sljivic, 70. Felix Barrer, 73. Redur Ibrahim, 73. Lukas Frljic, 76. Ivan Simic, 85. Jan Allemann, 93. Tim Stampfli – Ausschluss: 51. Leon Sljivic.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.05.2023 20:41 Uhr.