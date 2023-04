Frauen 2. Liga Varenka Strobel führt Schwarz-Weiss mit drei Toren zum Sieg gegen Sissach Sieg für Schwarz-Weiss: Gegen Sissach gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:0.

Varenka Strobel traf in der 52. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Schwarz-Weiss. In der 75. Minute baute die gleiche Varenka Strobel die Führung für Schwarz-Weiss weiter aus. Schwarz-Weiss erhöhte in der 80. Minute seine Führung durch Benita Pfaehler weiter auf 3:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Varenka Strobel, die in der 90. Minute die Führung für Schwarz-Weiss auf 4:0 ausbaute.sie Traf zum dritten Mal.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Maria Enz von Sissach erhielt in der 70. Minute die gelbe Karte.

Schwarz-Weiss spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.7 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 54 geschossenen Toren Rang 5.

Keine Änderung in der Tabelle für Schwarz-Weiss: 38 Punkte bedeuten Rang 2. Für Schwarz-Weiss ist es der zweite Sieg in Serie.

Schwarz-Weiss spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Attiswil (Platz 5). Diese Begegnung findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Für Sissach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 32 Punkten auf Rang 4. Sissach hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Sissach zuhause mit Baden-Wettingen (Platz 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (20.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss - SV Sissach 4:0 (0:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 52. Varenka Strobel 1:0. 75. Varenka Strobel 2:0. 80. Benita Pfaehler 3:0. 90. Varenka Strobel 4:0. – Schwarz-Weiss: Stenia Michel, Benita Pfaehler, Severine Bonjour, Ramona Fellino, Yukino Gütlin, Siri Leemann, Anne Albrecht, Aline Lampart, Egzona Salihi, Tanja Schöpfer, Michelle Albrecht. – Sissach: Fabienne Saladin, Sara Weber, Patricia Thommen, Fiona Thomann, Ana Maria Marinho Dos Santos, Leandra Zeltner, Maria Enz, Ramona Hasler, Gabriela Papic, Luana Pricoli, Elisa Blattner. – Verwarnungen: 70. Maria Enz.

