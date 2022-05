4. Liga, Gruppe 3 Valentin Hirt führt Wolfwil mit drei Toren zum Sieg gegen Dulliken Wolfwil setzt seine Siegesserie auch gegen Dulliken fort. Das 5:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

Dulliken erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Mattia Röösli ging das Team in der 36. Minute in Führung. Zum Ausgleich für Wolfwil traf Valentin Hirt in der 39. Minute.

Danach drehte Wolfwil auf. Das Team schoss ab der 41. Minute noch vier weitere Tore, während Dulliken ein Tor gelang (zum 2:4 (86. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Matchwinner für Wolfwil war Valentin Hirt, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Wolfwil waren: Pascal Mäder (1 Treffer) und Nick Ackermann (1 Treffe.) die Torschützen für Dulliken waren: Stefano Raso und Mattia Röösli.

Bei Wolfwil erhielten Yannic Moser (46.), Michael Jeggli (68.) und Lukas Bruder (74.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Dulliken, Sandro Häsler (69.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Wolfwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 70 Tore in 21 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.3 Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Wolfwil um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 41 Punkten auf Rang 3. Wolfwil hat bisher 13mal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Wolfwil geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Hägendorf (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 12. Juni statt (15.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Für Dulliken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 9. Für Dulliken war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Dulliken trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Olten (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 12. Juni statt (15.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Telegramm: FC Wolfwil - FC Dulliken 5:2 (2:1) - Allmend, Wolfwil – Tore: 36. Mattia Röösli 0:1. 39. Valentin Hirt 1:1. 41. Valentin Hirt 2:1. 66. Valentin Hirt 3:1. 81. Nick Ackermann 4:1. 86. Stefano Raso 4:2. 87. Pascal Mäder 5:2. – Wolfwil: Maksym Chapala, Lukas Bruder, Elias Lindemann, Philip Truffer, Alexander Gjokaj, Jannik Leber, Alain Gunziger, Nick Glauser, Yannic Moser, Valentin Hirt, Michael Jeggli. – Dulliken: Batuhan Karayel, Andrin Lütolf, Ivan Lovric, Jan Schönbucher, Nurettin Özdemir, Leandro De Feo, Mattia Röösli, Yves Baumann, Angelo Raso, Stefano Raso, Davide Protopapa. – Verwarnungen: 46. Yannic Moser, 68. Michael Jeggli, 69. Sandro Häsler, 74. Lukas Bruder.

