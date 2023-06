4. Liga, Gruppe 3 Uskana Olten siegt gegen Hägendorf Sieg für Uskana Olten: Gegen Hägendorf gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:1.

(chm)

Ein Eigentor von Zigmas Danila brachte in der 35. Minute die 1:0-Führung für Hägendorf. Gleichstand stellte Abdi Mehmedi durch seinen Treffer für Uskana Olten in der 62. Minute her. Das Tor von Adriatik Zenunaj in der 67. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Uskana Olten. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Khaled Al Khouildi in der 92. Minute. Er traf zum 3:1 für Uskana Olten.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Yannick Zimmermann von Hägendorf erhielt in der 89. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Uskana Olten den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 52 Tore in 20 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.4 Toren pro Match.

Uskana Olten machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 32 Punkten auf Rang 3. Uskana Olten hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Uskana Olten ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Mit der Niederlage rückt Hägendorf in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 31 Punkten neu Platz 4. Hägendorf hat bisher achtmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Hägendorf ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Uskana Olten - FC Hägendorf 3:1 (0:1) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 35. Eigentor (Zigmas Danila) 0:1.62. Abdi Mehmedi 1:1. 67. Adriatik Zenunaj 2:1. 92. Khaled Al Khouildi 3:1. – Uskana Olten: Ilir Musliu, Vaid Ibraimi, Fatlum Aliu, Zigmas Danila, Fatlind Aliu, Saimir Ibraimi, Adriatik Zenunaj, Bleon Ramadani, Abdi Mehmedi, Khaled Al Khouildi, Leutrim Dalipi. – Hägendorf: Nils Nugel, Gabriell Maka, Mario Studer, Ismail Hasani, Joris Widmer, Lon Prela, Robin Flück, Ivan Krivic, Bas De Graaf, Matteo Riso, Raffaele Donatiello. – Verwarnungen: 89. Yannick Zimmermann.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.06.2023 16:23 Uhr.