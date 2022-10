4. Liga, Gruppe 3 Uskana Olten setzt Siegesserie auch gegen Fulenbach fort Uskana Olten reiht Sieg an Sieg: Gegen Fulenbach hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:1

Das erste Tor der Partie fiel für Uskana Olten: Argtim Emini brachte seine Mannschaft in der 63. Minute 1:0 in Führung. Argtim Emini erzielte nur sechs Minuten später auch das 2:0 für Uskana Olten. Uskana Olten erhöhte in der 81. Minute seine Führung durch Arben Goci weiter auf 3:0. Es war ein Elfmeter

Yves Rütimann (86. Minute) liess Fulenbach auf 1:3 herankommen. Das letzte Tor der Partie erzielte Shkendim Asani, der in der 101. Minute die Führung für Uskana Olten auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Uskana Olten kassierte fünf gelbe Karten. Bei Fulenbach erhielten Luca Albuquerque Sampaio (71.) und Yannick Von Arx (80.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Uskana Olten den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.9 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Offensive 29 Tore erzielte.

Die Tabellensituation bleibt für Uskana Olten unverändert. Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Uskana Olten hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Uskana Olten bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team US Oltenese. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Mit der Niederlage rückt Fulenbach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit neun Punkten neu Platz 7. Fulenbach hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Fulenbach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Hägendorf (Platz 4). Das Spiel findet am 22. Oktober statt (19.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Telegramm: SC Fulenbach - FC Uskana Olten 1:4 (0:0) - Bad, Fulenbach – Tore: 63. Argtim Emini 0:1. 69. Argtim Emini 0:2. 81. Arben Goci (Penalty) 0:3.86. Yves Rütimann 1:3. 101. Shkendim Asani 1:4. – Fulenbach: Marcel Künzli, Matteo Barrer, Yannick Von Arx, Yves Rütimann, Lars Bärlocher, Tobias Ettlin, Elias Sidler, Kevin Keiser, Mike Zosso, Céddric Braam, Roman Weber. – Uskana Olten: Ekrem Gulakoski, Fatlind Aliu, Fatlum Aliu, Zigmas Danila, Ibrahim Susuri, Valdrin Orani, Florent Asani, Kenan Tmava, Argtim Emini, Shkendim Asani, Adriatik Zenunaj. – Verwarnungen: 32. Shkendim Asani, 71. Zigmas Danila, 71. Luca Albuquerque Sampaio, 75. Albert Berisha, 76. Fatlind Aliu, 80. Yannick Von Arx, 85. Fatlum Aliu.

