4. Liga, Gruppe 3 Uskana Olten holt sich drei Punkte gegen Hägendorf Uskana Olten gewinnt am Sonntag zuhause gegen Hägendorf 4:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Hägendorf: Philipp Flück brachte seine Mannschaft in der 8. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 53, als Gentijan Bajrami für Uskana Olten erfolgreich war. In der 60. Minute war es an Shkendim Asani, Uskana Olten 2:1 in Führung zu bringen.

Shkendim Asani war es auch, der in der 80. Minute Uskana Olten weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 3:1. Dank dem Treffer von Bas De Graaf (86.) reduzierte sich der Rückstand für Hägendorf auf ein Tor (2:3). Das letzte Tor der Partie fiel in der 95. Minute, als Endrit Imeri für Uskana Olten auf 4:2 erhöhte.

Uskana Olten kassierte vier gelbe Karten. Für Hägendorf gab es keine Karte.

Uskana Olten steht mit sechs Punkten auf Rang 2. Uskana Olten spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Fulenbach. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (18.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Hägendorf liegt nach Spiel 2 mit drei Punkten auf Rang 5. Hägendorf spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SV Alpha. Diese Begegnung findet am 4. September statt (19.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Telegramm: FC Uskana Olten - FC Hägendorf 4:2 (0:1) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 8. Philipp Flück 0:1. 53. Gentijan Bajrami 1:1. 60. Shkendim Asani 2:1. 80. Shkendim Asani 3:1. 86. Bas De Graaf 3:2. 95. Endrit Imeri 4:2. – Uskana Olten: Isuf Emini, Fatlind Aliu, Fatlum Aliu, Fetim Kastrati, Endrit Imeri, Adriatik Zenunaj, Kenan Tmava, Albin Bilalli, Elez Sejdini, Shkendim Asani, Gentijan Bajrami. – Hägendorf: Timo Christ, Sertac Arabaci, Philipp Erni, Ismail Hasani, Bas De Graaf, Sandro Weyeneth, Robin Flück, Hrvoje Vrljic, Lon Prela, Dion Syla, Philipp Flück. – Verwarnungen: 20. Fatlum Aliu, 20. Elez Sejdini, 75. Adriatik Zenunaj, 83. Endrit Imeri.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Uskana Olten - FC Hägendorf 4:2, SV Alpha - FC Dulliken 2:1, FC Fortuna Olten - FC Kappel 6:1, FC Olten - SC Fulenbach 1:2

Tabelle: 1. FC Härkingen 2 Spiele/6 Punkte (8:3). 2. FC Uskana Olten 2/6 (8:4), 3. FC Fortuna Olten 2/6 (9:3), 4. FC Wolfwil 2/6 (7:5), 5. FC Hägendorf 2/3 (9:5), 6. SC Fulenbach 2/3 (5:5), 7. FC Oensingen 2/3 (6:4), 8. SV Alpha 2/3 (4:4), 9. FC Olten 2/0 (2:9), 10. FC Kestenholz 2/0 (3:8), 11. FC Kappel 2/0 (2:10), 12. FC Dulliken 2/0 (3:6).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 13:42 Uhr.