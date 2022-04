4. Liga, Gruppe 3 Uskana Olten holt sich drei Punkte gegen Fulenbach – Fatlind Aliu entscheidet Spiel Sieg für Uskana Olten: Gegen Fulenbach gewinnt das Team am Dienstag zuhause 2:1.

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 13 Minuten: Das erste Tor der Partie fiel für Uskana Olten: Adriatik Zenunaj brachte seine Mannschaft in der 43. Minute 1:0 in Führung. Luca Albuquerque Sampaio glich in der 51. Minute für Fulenbach aus. Es hiess 1:1. Fatlind Aliu sorgte in der 56. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Uskana Olten. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Bei Uskana Olten sah Shkendim Asani (17.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Kenan Tmava (54.), Gentijan Bajrami (74.) und Albert Berisha (78.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Fulenbach, Roman Weber (74.) kassierte sie.

Uskana Olten bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 6. Für Uskana Olten ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Uskana Olten daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Härkingen. Diese Begegnung findet am Sonntag (24. April) statt (17.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Für Fulenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 7. Fulenbach hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Fulenbach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Dulliken (Platz 11). Die Partie findet am Samstag (23. April) statt (18.30 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Telegramm: FC Uskana Olten - SC Fulenbach 2:1 (1:0) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 43. Adriatik Zenunaj 1:0. 51. Luca Albuquerque Sampaio 1:1. 56. Fatlind Aliu 2:1. – Uskana Olten: Ron Krasniqi, Argtim Saliu, Fatlum Aliu, Zigmas Danila, Fatlind Aliu, Albert Berisha, Argtim Emini, Kenan Tmava, Gentijan Bajrami, Shkendim Asani, Adriatik Zenunaj. – Fulenbach: Jan Monbaron, Yannick Von Arx, Elias Sidler, Matteo Barrer, Luca Albuquerque Sampaio, Rinaldo Grimbichler, Kevin Keiser, Ramon Grimbichler, Céddric Braam, Roman Weber, Samuel Weber. – Verwarnungen: 54. Kenan Tmava, 74. Roman Weber, 74. Gentijan Bajrami, 78. Albert Berisha – Ausschluss: 17. Shkendim Asani.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.04.2022 09:35 Uhr.