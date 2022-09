4. Liga, Gruppe 3 Uskana Olten bezwingt Niederbipp – Siegtreffer durch Bleon Ramadani Sieg für Uskana Olten: Gegen Niederbipp gewinnt das Team am Freitag zuhause 2:1.

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 13 Minuten: Ivan Blatancic eröffnete in der 11. Minute das Skore, als er für Niederbipp das 1:0 markierte. Gleichstand stellte Gentijan Bajrami durch seinen Treffer für Uskana Olten in der 20. Minute her. In der 24. Minute schoss Bleon Ramadani Uskana Olten in Führung. Es war der Siegtreffer.

Gelbe Karten gab es bei Uskana Olten für Fatlum Aliu (54.) und Endrit Imeri (80.). Gelbe Karten gab es bei Niederbipp für Mariano Schneeberger (67.) und Sergio Bruno Da Costa Oliveira (83.).

In der Tabelle verbessert sich Uskana Olten von Rang 6 auf 2. Das Team hat sieben Punkte. Uskana Olten hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Uskana Olten siegte zudem erstmals auswärts.

Für Uskana Olten geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Dulliken (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am Dienstag (13. September) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Niederbipp liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 10. Das Team hat einen Punkt. Für Niederbipp war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Niederbipp trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Olten (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 25. September statt (16.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Uskana Olten - FC Niederbipp 2:1 (2:1) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 11. Ivan Blatancic 0:1. 20. Gentijan Bajrami 1:1. 24. Bleon Ramadani 2:1. – Uskana Olten: Ron Krasniqi, Fatlind Aliu, Fatlum Aliu, Zigmas Danila, Endrit Imeri, Albert Berisha, Kenan Tmava, Bleon Ramadani, Shkendim Asani, Adriatik Zenunaj, Gentijan Bajrami. – Niederbipp: Philipp Bösiger, Sergio Bruno Da Costa Oliveira, Joel Egger, Mariano Schneeberger, Elias Meyer, Raphael Rössler, Robin Brunner, Nicola Cordari, Sven Kessler, Ivan Blatancic, Dimitri Born. – Verwarnungen: 54. Fatlum Aliu, 67. Mariano Schneeberger, 80. Endrit Imeri, 83. Sergio Bruno Da Costa Oliveira.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.09.2022 21:47 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.