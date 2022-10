4. Liga, Gruppe 1 Ugur Pozan führt Blustavia mit vier Toren zum Sieg gegen Selzach Blustavia gewinnt am Samstag zuhause gegen Selzach 5:2.

Selzach erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Giovanni Palermo ging das Team in der 12. Minute in Führung. Blustavia glich in der 26. Minute durch Ugur Pozan aus.

Danach drehte Blustavia auf. Das Team schoss ab der 52. Minute noch vier weitere Tore, während Selzach ein Tor gelang (zum 2:2 (53. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Matchwinner für Blustavia war Ugur Pozan, der gleich viermal traf. Getroffen hat zudem Giovanni Tesoro (1 Tor.) die Torschützen für Selzach waren: Giovanni Palermo und Fardin Vali.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Blustavia, Ahmad Alshmare (82.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Selzach, nämlich für Kevin Friedrich (75.).

Zahlreiche Gegentore sind für Selzach ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 4.1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Blustavia rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 13 Punkte bedeuten Rang 6. Blustavia hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Blustavia geht es auswärts gegen FC Bellach (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (13.00 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Selzach verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Selzach hat bisher nur verloren, nämlich neunmal.

Mit dem viertplatzierten FC Zuchwil kriegt es Selzach als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (19.00 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Telegramm: SC Blustavia - FC Selzach a 5:2 (1:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 12. Giovanni Palermo 0:1. 26. Ugur Pozan 1:1. 52. Ugur Pozan 2:1. 53. Fardin Vali 2:2. 56. Ugur Pozan 3:2. 67. Ugur Pozan 4:2. 73. Giovanni Tesoro (Penalty) 5:2. – Blustavia: Kastriot Uka, Jonathan Orlandi, Gökten Figenergül, Tolga Bingöl, Pele Aerni, Ahmed Mustafa, Marwane Bazain, Pascal Huber, Ahmad Alshmare, Ugur Pozan, Volkan Bingöl. – Selzach: Joël Eggenschwiler, Janis Kocher, Matthias Steiner, Mike von Wyl, Pascal Stalder, Marco Meyer, Bruno Nellen, Sujeethan Baskaran, Patrick Zberg, Giovanni Palermo, Philipp Zberg. – Verwarnungen: 75. Kevin Friedrich, 82. Ahmad Alshmare.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2022 01:29 Uhr.

