4. Liga, Gruppe 1 Überraschungssieg für Zuchwil gegen Bratstvo – Drei Treffer für Miguel Cardenas Zuchwil hat am Dienstag gegen Bratstvo die Überraschung geschafft: Die elftplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das viertklassierte Team, und das gleich mit 4:1.

Das erste Tor der Partie fiel für Zuchwil: Miguel Cardenas brachte seine Mannschaft in der 19. Minute 1:0 in Führung. Zum Ausgleich für Bratstvo traf Branislav Macura in der 65. Minute. In der 70. Minute schoss Leonis Ajvazi Zuchwil mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Zuchwil baute die Führung in der 75. Minute (Miguel Cardenas) weiter aus (3:1). Fünf Minuten dauerte es, ehe Miguel Cardenas erneut erfolgreich war. Er traf in der 80. Minute zum 4:1 für Zuchwil.

Bei Zuchwil sah Liridon Sulejmani (52.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Liridon Sulejmani (26.), Manuel Amadeus Zarbock (45.) und Ahmed Muxumed (89.). Eine Verwarnung gab es für Bratstvo, nämlich für Vedran Drnic (58.).

Zuchwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 9. Zuchwil hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren.

Zuchwil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Lommiswil (Platz 7). Das Spiel findet am 24. September statt (19.30 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Nach der Niederlage büsst Bratstvo einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 5. Bratstvo hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Bratstvo zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte Türkischer SC Solothurn a. Diese Begegnung findet am 25. September statt (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: F.K. Bratstvo - FC Zuchwil 1:4 (0:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 19. Miguel Cardenas 0:1. 65. Branislav Macura 1:1. 70. Leonis Ajvazi (Penalty) 1:2.75. Miguel Cardenas 1:3. 80. Miguel Cardenas 1:4. – Bratstvo: Teo Petkovski, David Milosevic, Branislav Macura, Jovica Bogosavljevic, Vitaliy Stankevych, Stefan Bajinovic, Luka Makulovic, Mitar Zeljkovic, Slobodan Stojanovic, Dragomir Boskovic, Filip Topalovic. – Zuchwil: Granit Fetaj, Ensar Sulejmani, Liridon Sulejmani, Leandro Filipe Costa Santos, Mustafa Aras, Nenad Jankovic, Leart Ajvazi, Berkan Özgen, Ivan Barjasic, Leonis Ajvazi, Miguel Cardenas. – Verwarnungen: 26. Liridon Sulejmani, 45. Manuel Amadeus Zarbock, 58. Vedran Drnic, 89. Ahmed Muxumed – Ausschluss: 52. Liridon Sulejmani.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

