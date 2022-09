4. Liga, Gruppe 1 Überraschungssieg für Zuchwil gegen Bettlach Überraschung bei Zuchwil gegen Bettlach: Der Tabellenelfte (Zuchwil) hat am Freitag auswärts den Tabellenfünften gleich 6:2 besiegt. Für Zuchwil war es zugleich der erste Saisonsieg im dritten Spiel.

(chm)

Bettlach erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Marc Seuret ging das Team in der 20. Minute in Führung. Zuchwil glich in der 46. Minute durch Elvir Malezic aus.

Danach drehte Zuchwil auf. Das Team schoss ab der 50. Minute noch fünf weitere Tore, während Bettlach ein Tor gelang (zum 2:2 (67. Minute)). Der Endstand lautete 6:2.

Die Torschützen für Zuchwil waren: Miguel Cardenas (2 Treffer), Elvir Malezic (2 Treffer), Leonis Ajvazi (1 Treffer) und Leart Ajvazi (1 Treffer). Die Torschützen für Bettlach waren: Marc Seuret und Armando Choque Morales.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zuchwil verbessert sich in der Tabelle von Rang 11 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Zuchwil hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Zuchwil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Luterbach (Platz 7). Das Spiel findet am 10. September statt (19.30 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Bettlach liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 5. Das Team hat vier Punkte. Bettlach hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Bettlach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen F.K. Bratstvo (Platz 8). Diese Begegnung findet am 9. September statt (20.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Bettlach - FC Zuchwil 2:6 (1:0) - Neufeld, Bettlach – Tore: 20. Marc Seuret 1:0. 46. Elvir Malezic 1:1. 50. Miguel Cardenas 1:2. 67. Armando Choque Morales 2:2. 69. Leonis Ajvazi 2:3. 75. Elvir Malezic 2:4. 80. Leart Ajvazi 2:5. 84. Miguel Cardenas 2:6. – Bettlach: Tobias Gojnik, Dominik Häni, Oguz Dönmez, Matthias Streit, Eren Bilecen, Raphael Stephani, Armando Choque Morales, Nicola Belloni, Dominik Goranin, Marc Seuret, Yves Maritz. – Zuchwil: Marc Maurer, Ensar Sulejmani, Liridon Sulejmani, Mohammed Hazzore, Leart Ajvazi, Elvir Malezic, Kustrim Sopi, Ivan Barjasic, Mustafa Aras, Miguel Cardenas, Valon Sopi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.09.2022 23:13 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.