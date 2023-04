Frauen 2. Liga Überraschungssieg für Solothurn Frauen gegen Concordia Basel – Concordia Basel verliert nach sechs Siegen Überraschender Sieg für Solothurn Frauen: Das Team auf Tabellenrang 6 hat am Sonntag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Concordia Basel (1. Rang) auswärts 1:1 geschlagen.

(chm)

Gleichstand (0:0) hiess es wieder in der 4. Minute, als Julia Nyffeler für Solothurn traf. Solothurn glich in der 11. Minute durch Nadia Nyffeler aus. In der 64. Minute war es an Laura Oeschger, Concordia Basel 1:0 in Führung zu bringen. Zum Ausgleich für Solothurn Frauen traf Géraldine Fellmann in der 75. Minute. Allerdings war es ein Eigentor.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Solothurn Frauen blieb ohne Karte. Concordia Basel behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Die Offensive von Solothurn Frauen hat bislang häufig überzeugt: In 18 Spielen hat sie total 70 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.9 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Concordia Basel lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Solothurn Frauen. Im Schnitt lässt das Team 0.9 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 19 Spielen, in denen die Defensive 17 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Solothurn Frauen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 36 Punkten auf Rang 3. Solothurn Frauen hat bisher elfmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Solothurn Frauen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Schwarz-Weiss an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (18.00 Uhr, Stadion FC Solothurn, Solothurn).

Trotz der Niederlage bleibt Concordia Basel auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 50 Punkte auf dem Konto. Nach sechs Siegen in Serie verliert Concordia Basel erstmals wieder. Concordia Basel verlor zudem erstmals zuhause.

Als nächstes trifft Concordia Basel auswärts mit FC Entfelden 1 (Platz 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Bächen, Unterentfelden).

Telegramm: FC Concordia Basel - FC Solothurn Frauen 1:3 (0:0) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 4. Julia Nyffeler 0:0. 11. Nadia Nyffeler 0:0. 64. Laura Oeschger 1:0. 75. Eigentor (Géraldine Fellmann) 1:1. – Concordia BS: Liza Llugiqi, Andjela Stankovic, Géraldine Fellmann, Aleksandra Stankovic, Desirée Bohren, Chiara Leimgruber, Melina Brogle, Cynthia Lemblé, Laura Oeschger, Keisha Verges, Yolanda Von Rotz. – Solothurn Frauen: Dana Scherrer, Annina Sommer, Lumnije Kadriu, Miriam Stampfli, Gina Bellabarba, Valeriana Sadriu, Selin Wegmüller, Julia Nyffeler, Aline Vifian, Nadia Nyffeler, Janina Kaiser. – Verwarnungen: 80. Dana Scherrer, 93. Sophie Graf.

