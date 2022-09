4. Liga, Gruppe 2 Überraschungssieg für Post Solothurn gegen Halten – Siegesserie von Halten gebrochen Überraschung bei Post Solothurn gegen Halten: Der Tabellenneunte (Post Solothurn) hat am Samstag zuhause den Tabellendritten 3:1 besiegt. Post Solothurn feierte zugleich den ersten Saisonsieg im vierten Spiel.

(chm)

Valentin Batzli eröffnete in der 32. Minute das Skore, als er für Post Solothurn das 1:0 markierte. Post Solothurn baute die Führung in der 36. Minute (Dimitri Batzli) weiter aus (2:0). Der gleiche Dimitri Batzli war auch für das 3:0 Post Solothurn verantwortlich. Den Schlussstand stellte Michel Steiner in der 74. Minute her, als er für Halten auf 1:3 verkürzte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Post Solothurn erhielten Juras Zabitis (68.), Alaa Ibrahim (76.) und Dimitri Batzli (88.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Halten für Mathias Müller (50.), Michael Jost (60.) und Simon Sterki (84.).

Halten lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Post Solothurn. Im Schnitt lässt das Team 1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Defensive 4 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Post Solothurn verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 7. Das Team hat vier Punkte. Post Solothurn hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Post Solothurn spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Wiedlisbach (Platz 11). Diese Begegnung findet am Dienstag (13. September) statt (20.00 Uhr, Gerzmatt, Wiedlisbach).

Halten liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 3. Das Team hat neun Punkte. Nach drei Siegen in Serie verliert Halten erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Halten in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Wolfwil. Die Partie findet am Dienstag (13. September) statt (20.00 Uhr, Spiegelberg, Halten).

Telegramm: FC Post Solothurn - HSV Halten 3:1 (2:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 32. Valentin Batzli 1:0. 36. Dimitri Batzli 2:0. 52. Dimitri Batzli 3:0. 74. Michel Steiner 3:1. – Post Solothurn: Mert Onurlu, Taddeo Peter, Maslah Hussein, Elia Canneori, Gian Marco Supino, Juras Zabitis, Janis Meyer, Mostafa Saeidi, Valentin Batzli, Silvan Rudolf von Rohr, Dimitri Batzli. – Halten: Jannik Ochsenbein, Michael Jost, Simon Sterki, Jonas Ernst, Matthias Stampfli, Kaan Akin, Cedrik Ochsenbein, Patrick Eyer, Claude Biegajlo, Simon Jost, Michel Steiner. – Verwarnungen: 50. Mathias Müller, 60. Michael Jost, 68. Juras Zabitis, 76. Alaa Ibrahim, 84. Simon Sterki, 88. Dimitri Batzli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.09.2022 22:12 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.