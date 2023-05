4. Liga, Gruppe 3 Überraschungssieg für Olten gegen Uskana Olten Olten hat am Sonntag gegen Uskana Olten die Überraschung geschafft: Die zehntplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das drittklassierte Team 2:0.

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Luca Stefanutti erzielte in der 13. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Olten. Das letzte Tor der Partie fiel in der 26. Minute, als Volkan Inler die Führung für Olten auf 2:0 erhöhte.

Bei Olten erhielten Albin Blatter (43.) und Rojen Yildirim (79.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Uskana Olten für Argtim Saliu (77.) und Shkendim Asani (79.).

Die Tabellensituation hat sich für Olten nicht verändert. Zehn Punkte bedeuten Rang 10. Olten hat bisher dreimal gewonnen, zwölfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Olten spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen US Oltenese (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (18.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Für Uskana Olten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 3. Uskana Olten hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Uskana Olten spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Fulenbach (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (17.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Olten - FC Uskana Olten 2:0 (2:0) - Sportplatz Kleinholz, Olten – Tore: 13. Luca Stefanutti 1:0. 26. Volkan Inler 2:0. – Olten: Argjend Morina, Albin Blatter, Yilmaz Gültekin, Patrick Schweizer, Mirco Theus, Rojen Yildirim, Volkan Inler, Maik Stephan Firus, Luca Stefanutti, Robin Witschi, David Daka. – Uskana Olten: Florentin Deari, Ekrem Gulakoski, Vaid Ibraimi, Isuf Emini, Fatlind Aliu, Bleon Ramadani, Albinot Bajrami, Shkendim Asani, Valdrin Orani, Saimir Ibraimi, Adriatik Zenunaj. – Verwarnungen: 43. Albin Blatter, 77. Argtim Saliu, 79. Shkendim Asani, 79. Rojen Yildirim.

