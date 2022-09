2. Liga Überraschungssieg für Mümliswil gegen Iliria Mümliswil hat am Sonntag gegen Iliria die Überraschung geschafft: Die neuntplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das viertklassierte Team 2:0.

In der 37. Minute war es an Simon Büttler, Mümliswil 1:0 in Führung zu bringen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 55. Minute, als Elia Bader für Mümliswil auf 2:0 erhöhte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Mümliswil für Silvan Nussbaumer (32.), Elia Bader (84.) und Rafael Disler (90.). Bei Iliria erhielten Eron Selimi (58.), Egzon Ajeti (84.) und Egzon Mustafi (84.) eine gelbe Karte.

Mümliswil hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Offensive 14 Tore erzielte.

Mümliswil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 6. Mümliswil hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Mümliswil geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Bellach (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 2. Oktober statt (11.00 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Nach der Niederlage büsst Iliria vier Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 8. Iliria hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Iliria spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Olten (Platz 5). Das Spiel findet am 2. Oktober statt (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Mümliswil - FC Iliria 2:0 (1:0) - Brühl, Mümliswil – Tore: 37. Simon Büttler 1:0. 55. Elia Bader 2:0. – Mümliswil: Matteo Ciurlia, Marco Fluri, Janik Disler, Rafael Disler, Silvan Nussbaumer, Mario Simic, Roger Wyser, Nico Suremann, Simon Büttler, Elia Bader, Florian Arnold. – Iliria: Nicola Trittibach, Burim Raimi, Eron Selimi, Alban Jahiu, Dasnim Sulejmani, Mattia Sasso, Fabrizio Laus, Riad Agushi, Egzon Mustafi, Nazim Elezi, Fitim Sadriji. – Verwarnungen: 32. Silvan Nussbaumer, 58. Eron Selimi, 84. Egzon Ajeti, 84. Egzon Mustafi, 84. Elia Bader, 90. Rafael Disler.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2022 00:21 Uhr.

