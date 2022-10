3. Liga, Gruppe 1 Überraschungssieg für Iliria gegen Croatia Überraschung bei Iliria gegen Croatia: Der Tabellenzwölfte (Iliria) hat am Sonntag zuhause den Tabellendritten deutlich 4:0 besiegt.

In der 31. Minute gelang Mead Demiri der Führungstreffer zum 1:0 für Iliria. Alban Jahiu sorgte in der 36. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Iliria. Iliria erhöhte in der 62. Minute seine Führung durch Bleron Dakaj weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Altin Aliu in der 86. Minute, als er für Iliria zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Croatia sah Alan Do Nascimento Santana (76.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Dario Knezovic (17.), Josip Aracic (64.) und Werner Meyer (70.). Bei Iliria gab es fünf gelbe Karten.

Iliria gibt dank dem Sieg das Schlusslicht ab. Neun Punkte bedeuten Rang 9. Das Team verbessert sich um drei Plätze. Iliria hat bisher dreimal gewonnen und achtmal verloren.

Iliria tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von GS Italgrenchen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 30. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Für Croatia hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 3. Croatia hat bisher siebenmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Croatia geht es in einem Heimspiel gegen FC Attiswil (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 30. Oktober statt (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Iliria - HNK Croatia 4:0 (2:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 31. Mead Demiri 1:0. 36. Alban Jahiu 2:0. 62. Bleron Dakaj 3:0. 86. Altin Aliu 4:0. – Iliria: Burim Saciri, Gjems Frrokaj, Eron Selimi, Burim Raimi, Shkumbim Qallakaj, Alban Jahiu, Mergim Sadriji, Besar Dakaj, Egzon Mustafi, Bleron Dakaj, Mead Demiri. – Croatia: Alan Do Nascimento Santana, Daniel Simic, Ivan Stjepanovic, Ivan Simic, Dario Knezovic, Matej Matkovic, Nikola Crnogorac, Marko Matkovic, Leon Sljivic, Josip Aracic, Marinko Zizak. – Verwarnungen: 17. Dario Knezovic, 44. Besar Dakaj, 50. Mergim Sadriji, 58. Shkumbim Qallakaj, 62. Mead Demiri, 64. Josip Aracic, 70. Werner Meyer, 76. Burim Raimi – Ausschluss: 76. Alan Do Nascimento Santana.

