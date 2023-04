3. Liga, Gruppe 2 Überraschungssieg für Härkingen gegen Klus-Balsthal – Silvan Gasser trifft spät zum Sieg Härkingen hat am Samstag gegen Klus-Balsthal die Überraschung geschafft: Die achtplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das drittklassierte Team 3:2.

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Härkingen das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 82. Minute war Silvan Gasser.

Skender Zeqiri hatte davor in der 11. Minute per Penalty zum 1:0 für Klus-Balsthal getroffen. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 26. Minute, als Yves Liechti für Härkingen traf. Der gleiche Yves Liechti war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 für Härkingen verantwortlich. Er traf erneut in der 36. Spielminute. Gleichstand stellte Denis Kostadinovic durch seinen Treffer für Klus-Balsthal in der 72. Minute her.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Klus-Balsthal erhielten Ender Kaya (66.) und Denis Kostadinovic (75.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Härkingen, nämlich für Paolo Scicchitano (85.).

In der Regel kassiert Klus-Balsthal nicht so viele Tore wie gegen Härkingen. Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 18 Spielen, in denen die Defensive 26 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Härkingen. 23 Punkte bedeuten Rang 7. Härkingen hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Härkingen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Fortuna Olten (Platz 12). Das Spiel findet am 6. Mai statt (20.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Für Klus-Balsthal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 32 Punkten auf Rang 3. Klus-Balsthal hat bisher neunmal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Klus-Balsthal spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Kestenholz (Platz 5). Die Partie findet am 9. Mai statt (20.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: FC Härkingen - FC Klus-Balsthal 3:2 (2:1) - Aesch, Härkingen – Tore: 11. Skender Zeqiri (Penalty) 0:1.26. Yves Liechti 1:1. 36. Yves Liechti 2:1. 72. Denis Kostadinovic 2:2. 82. Silvan Gasser 3:2. – Härkingen: Victor Muther, Remo Marbet, Dominik Bhend, Manuel Scuderi, Niklaus Wermuth, Silvan Gasser, Manuel Flury, Ralf Wyss, Yves Liechti, Sascha Studer, Luca Studer. – Klus-Balsthal: Zoran Andric, Roger Achermann, Noah Bruttel, Mario Linder, Andri Affolter, Marco Scherrer, Benjamin Räuftlin, Risto Petrovic, David Fluri, Skender Zeqiri, Denis Kostadinovic. – Verwarnungen: 66. Ender Kaya, 75. Denis Kostadinovic, 85. Paolo Scicchitano.

