3. Liga, Gruppe 2 Überraschungssieg für Härkingen gegen Dulliken – Siegtreffer in 87. Minute Dulliken lag gegen Härkingen deutlich vorne, nämlich 3:1 (38. Minute) - und verlor dennoch. Härkingen feiert einen 5:4-Heimsieg.

(chm)

In der 38. Minute erhöhte Dulliken seine Führung auf 3:1. Doch ab der 44. Minute setzte Härkingen zur Wende an, als Yves Liechti zum 2:3 traf. Das Team verwandelte den Rückstand in einen Sieg dank Toren von Yves Liechti (44., 64., 87.) und Sascha Studer (58.).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Dulliken für Damian Buss (45.) und Nilo Da Costa (68.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Härkingen, Michel Dreier (92.) kassierte sie.

Keine Änderung in der Tabelle für Härkingen: Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 8. Härkingen hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Härkingen geht es auswärts gegen FC Kestenholz (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am Samstag (22. April) statt (19.00 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Trotz der Niederlage bleibt Dulliken auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 38 Punkte auf dem Konto. Dulliken hat bisher zwölfmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Dulliken geht es auf fremdem Terrain gegen FC Klus-Balsthal (Platz 4) weiter. Die Partie findet am Samstag (22. April) statt (19.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: FC Härkingen - FC Dulliken 5:4 (2:3) - Aesch, Härkingen – Tore: 16. Dario Zürcher 0:1. 23. Sascha Studer 1:1. 35. Nilo Da Costa 1:2. 38. Damian Buss 1:3. 44. Yves Liechti 2:3. 58. Sascha Studer 3:3. 60. Robin Schenk 3:4. 64. Yves Liechti 4:4. 87. Yves Liechti 5:4. – Härkingen: Simon Morgenthaler, Remo Marbet, Manuel Müller, Manuel Scuderi, Florian Büttiker, Pascal Krüger, Manuel Flury, Marco Nünlist, Yves Liechti, Sascha Studer, Silvan Oeggerli. – Dulliken: Nico Kaser, Astrit Brahimi, Damian Buss, Robin Schenk, Nilo Da Costa, Dario Zürcher, Florian Binder, Adrian Annaheim, Jesper Noordijk, Danilo Esposito, Ceyhun Kangal. – Verwarnungen: 45. Damian Buss, 68. Nilo Da Costa, 92. Michel Dreier.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.04.2023 23:35 Uhr.