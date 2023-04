3. Liga, Gruppe 2 Überraschungssieg für Fortuna Olten gegen Deitingen Überraschung bei Fortuna Olten gegen Deitingen: Der Tabellenzwölfte (Fortuna Olten) hat am Samstag zuhause den Tabellendritten 2:0 besiegt.

Das Tor von Ikram Abduramani in der 39. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Fortuna Olten. In der Schlussphase (92. Minute) erhöhte sodann Jathuvaaran Manoharan noch zum Endresultat von 2:0

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Erion Gashi von Fortuna Olten erhielt in der 48. Minute die gelbe Karte.

Der Sieg ändert nichts in der Tabelle für Fortuna Olten. Das Team bleibt Schlusslicht. Das Team liegt mit acht Punkten auf Rang 12. Fortuna Olten hat bisher zweimal gewonnen, 13mal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Fortuna Olten konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Fortuna Olten tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Dulliken an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Nach der Niederlage büsst Deitingen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 29 Punkten auf Rang 5. Für Deitingen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Auf Deitingen wartet im nächsten Spiel daheim das sechstplatzierte Team FC Niederbipp, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 29. April statt (17.30 Uhr, Sportanlage Grabmatt, Deitingen).

Telegramm: FC Fortuna Olten - FC Deitingen 2:0 (1:0) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 39. Ikram Abduramani 1:0. 92. Jathuvaaran Manoharan 2:0. – Fortuna Olten: Fatlum Huruglica, Flamur Elshani, Anojan Srivijayan, Rinor Slishani, Yllzon Elshani, Ikram Abduramani, Amar Dautovic, Erion Gashi, Martin Castro, Belmin Graho, Agron Abdullahi. – Deitingen: Franco Kissling, Timo Schläfli, Marco Bieri, Benjarong Körnli, Simon Frei, Olivier Niederer, Michael Ammon, Tobias Büttiker, Tim Stampfli, Nicola Bucher, Jonas Kofmel. – Verwarnungen: 48. Erion Gashi.

