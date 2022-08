4. Liga, Gruppe 3 Überraschungssieg für Däniken-Gretzenbach gegen Oltenese Däniken-Gretzenbach hat am Samstag gegen Oltenese die Überraschung geschafft: Die elftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das fünftklassierte Team, und das deutlich mit 5:0. Zugleich war es für Däniken-Gretzenbach im dritten Spiel der erste Sieg der Saison.

(chm)

In der 12. Minute war es an Nico Varadin, Däniken-Gretzenbach 1:0 in Führung zu bringen. Däniken-Gretzenbach baute die Führung in der 26. Minute (Michal Pawel Budzianowski) weiter aus (2:0). Däniken-Gretzenbach erhöhte in der 43. Minute seine Führung durch Sergio Archidiacono weiter auf 3:0.

Michal Pawel Budzianowski baute in der 72. Minute die Führung für Däniken-Gretzenbach weiter aus (4:0). Loris Varadin schoss das 5:0 (74. Minute) für Däniken-Gretzenbach und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Alban Krasniqi von Oltenese erhielt in der 80. Minute die gelbe Karte.

In der Defensive hat Däniken-Gretzenbach in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 5 erzielten Toren Rang 1.

Däniken-Gretzenbach liegt nach Spiel 3 auf Rang 1. Däniken-Gretzenbach hat bisher immer gewonnen, nämlich einmal.

Däniken-Gretzenbach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SV Alpha (Platz 6). Die Partie findet am 28. August statt (10.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Oltenese liegt nach Spiel 3 auf Rang 11. Oltenese hat bisher nur verloren, nämlich einmal.

Oltenese tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Dulliken an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 27. August statt (19.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Däniken-Gretzenbach - US Oltenese 5:0 (3:0) - Bühlhalle, Däniken – Tore: 12. Nico Varadin 1:0. 26. Michal Pawel Budzianowski 2:0. 43. Sergio Archidiacono 3:0. 72. Michal Pawel Budzianowski 4:0. 74. Loris Varadin 5:0. – Däniken-Gretzenbach: Nenad Trajkovic, Andreas Jost, David Guldimann, Benjamin Strebel, Sven Friker, Oliver Studer, Nico Varadin, Aleksandar Pavlovic, Loris Varadin, Sergio Archidiacono, Michal Pawel Budzianowski. – Oltenese: Samet Bektas, Francesco Truzzolino, Giovanni Jandiorio, Habeeb Banjo, Ardian Tmava, Brian Nyongesa, Nurican Bektas, Dardan Rexhaj, Mergim Alushaj, Ivo Propadalo, Alban Krasniqi. – Verwarnungen: 80. Alban Krasniqi.

