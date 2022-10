Frauen 2. Liga Überraschungssieg für Blustavia gegen Allschwil – Allschwil verliert nach drei Siegen Überraschung bei Blustavia gegen Allschwil: Der Tabellenachte (Blustavia) hat am Samstag zuhause den Tabellendritten gleich 4:1 besiegt.

Das Skore eröffnete Lea Leiser in der 25. Minute. Sie traf für Blustavia zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 43, als Nina Meyer für Allschwil erfolgreich war. Lea Leiser schoss Blustavia in der 49. Minute zur 2:1-Führung.

Blustavia baute die Führung in der 69. Minute (Chantal Schnyder) weiter aus (3:1). Anna Niggeler schoss das 4:1 (72. Minute) für Blustavia und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Nives Schweitzer von Allschwil erhielt in der 51. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Blustavia unverändert. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 8. Blustavia hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Blustavia auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Solothurn Frauen (Platz 7) zu tun. Das Spiel findet am Mittwoch (19. Oktober) statt (20.00 Uhr, Stadion FC Solothurn, Solothurn).

Für Allschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 3. Nach drei Siegen in Serie verliert Allschwil erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Allschwil daheim mit seinem Tabellennachbarn SV Sissach (Platz 4) zu tun. Die Partie findet am Mittwoch (19. Oktober) statt (20.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: SC Blustavia - FC Allschwil 4:1 (1:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 25. Lea Leiser 1:0. 43. Nina Meyer 1:1. 49. Lea Leiser 2:1. 69. Chantal Schnyder 3:1. 72. Anna Niggeler 4:1. – Blustavia: Laura Bieri, Anne Bogaert, Elin Bogaert, Kiara Kralj, Svea Hochuli, Deborah Stritt, Michelle Falk, Joëlle Henzi, Mara Friedli, Romina Vogel, Lea Leiser. – Allschwil: Lisa Schär, Selina Del Sol Aballi, Nives Schweitzer, Laura Scandaglia, Janine Roth, Natalija Kramar, Tanita Mathys, Nicole Nyfeler, Nina Meyer, Celina Thurnheer, Michèle Fluri. – Verwarnungen: 51. Nives Schweitzer.

