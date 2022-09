2. Liga Überraschungssieg für Bellach gegen Härkingen – Siegesserie von Härkingen gebrochen Überraschung bei Bellach gegen Härkingen: Der Tabellensiebte (Bellach) hat am Samstag zuhause den Tabellenzweiten 3:1 besiegt.

(chm)

Bellach ging in der 9. Spielminute durch Jonas Knörr in Führung, ehe Härkingen in der 50. Minute (Sandro Gasser) der Ausgleich gelang. Rok Shkoreti brachte Bellach 2:1 in Führung (68. Minute). Das letzte Tor der Partie fiel in der 76. Minute, als Emmanuel Orkoh für Bellach auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Bellach, nämlich für Kevin Marthaler (38.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Härkingen, Thierry Wyss (70.) kassierte sie.

In der Regel kassiert Härkingen nicht so viele Tore wie gegen Bellach. Die total 7 Gegentore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.2 Toren pro Match (Rang 3).

Bellach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 5. Für Bellach ist es der zweite Sieg in Serie. Bellach konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Bellach tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Lommiswil an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 25. September statt (11.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Für Härkingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 2. Nach drei Siegen in Serie verliert Härkingen erstmals wieder.

Härkingen bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Biberist. Die Partie findet am 25. September statt (11.00 Uhr, Aesch, Härkingen).

Telegramm: FC Bellach - FC Härkingen 3:1 (1:0) - Sportplatz Brunnmatt, Bellach – Tore: 9. Jonas Knörr 1:0. 50. Sandro Gasser (Penalty) 1:1.68. Rok Shkoreti 2:1. 76. Emmanuel Orkoh 3:1. – Bellach: Luca Palermo, Dives Ambrozzo, Rok Shkoreti, Mario Brcina, Gian Büttler, Ferat Zekiri, Shaban Arifi, Alban Xhema, Till Schranz, Finn Schranz, Kevin Marthaler. – Härkingen: Daniel Lisser, Manuel Müller, Mario Stecher, Thierry Wyss, Tobias Heutschi, Tim Büttiker, Jan Marti, Sandro Gasser, Silvan Gasser, Yanick Oumaray, Joël Rietschin. – Verwarnungen: 38. Kevin Marthaler, 70. Thierry Wyss.

