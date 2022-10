4. Liga, Gruppe 1 Türkischer SC verliert gegen Seriensieger Kurdischer FC Solothurn Kurdischer FC Solothurn reiht Sieg an Sieg: Gegen Türkischer SC hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 6:1

(chm)

Schon früh setzte Kurdischer FC Solothurn dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 10. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 5:1 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Kurdischer FC Solothurn noch auf 6:1.

Türkischer SC war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 37. Minute zum zwischenzeitlichen 1:4.

Die Torschützen für Kurdischer FC Solothurn waren: Nishath Sathananthan (2 Treffer), Özgür Bünül (1 Treffer), Yohannes Okbamicheal (1 Treffer), Tayfun Demirci (1 Treffer) und Simo Karakus (1 Treffer). Einziger Torschütze für Türkischer SC war: Furkan Dagci (1 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Kurdischer FC Solothurn hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.9 Tore pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Türkischer SC ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Kurdischer FC Solothurn bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 2. Für Kurdischer FC Solothurn ist es der dritte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Kurdischer FC Solothurn daheim mit FC Gerlafingen (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 30. Oktober statt (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Türkischer SC hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 11. Türkischer SC hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Türkischer SC tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Luterbach an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Schützenmatte, Luterbach).

Telegramm: Türkischer SC Solothurn a - Kurdischer FC Solothurn 1:6 (1:5) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 10. Simo Karakus 0:1. 11. Özgür Bünül 0:2. 16. Tayfun Demirci 0:3. 22. Yohannes Okbamicheal 0:4. 37. Furkan Dagci 1:4. 44. Nishath Sathananthan 1:5. 56. Nishath Sathananthan 1:6. – Türkischer SC: Cihat Daniskan, Hidayet Ebeoglu, Otto Dedding, Chris Kabeya, Muhammed Kurdoglu, Berat Argun, Nils Dudar, Furkan Dagci, Festim Mehmeti, Kerem Yildiz, Emrah Daniskan. – Kurdischer FC Soloth: Mert Onurlu, Abdullahi Ibrahim Hassan, Piraveen Pararajasingam, Abdurrahman Demir, Irfan Kozkiran, Tayfun Demirci, Yohannes Okbamicheal, Özgür Bünül, Simo Karakus, Jeniban Sellathurai, Baran Ildeniz. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2022 12:44 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.