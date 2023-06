4. Liga, Gruppe 2 Türkischer SC setzt Siegesserie auch gegen Wiedlisbach fort Türkischer SC setzt seine Siegesserie auch gegen Wiedlisbach fort. Das 3:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den achten Vollerfolg in Serie.

Das erste Tor der Partie fiel für Türkischer SC: Mücahit Arslan brachte seine Mannschaft in der 16. Minute 1:0 in Führung. Murat Akyüz erhöhte in der 27. Minute zur 2:0-Führung für Türkischer SC. Serhat Daniskan baute in der 33. Minute die Führung für Türkischer SC weiter aus (3:0). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Daniel Canonica in der 66. Minute für Wiedlisbach auf 1:3.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Wiedlisbach erhielten Daniel Canonica (48.) und Aleksandar Starcevic (64.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Türkischer SC, Kerem Berber (86.) kassierte sie.

Die Offensive von Türkischer SC hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.8 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Wiedlisbach ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 21 Spielen, in denen die Defensive 54 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Türkischer SC bleibt Leader: Das Team hat nach 21 Spielen 50 Punkte auf dem Konto. Für Türkischer SC ist es der achte Sieg in Serie.

Für Türkischer SC geht es zuhause gegen FC Subingen (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 11. Juni statt (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Wiedlisbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 11. Für Wiedlisbach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Wiedlisbach trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Selzach b (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (15.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Telegramm: FC Wiedlisbach - Türkischer SC Solothurn b 1:3 (0:3) - Gerzmatt, Wiedlisbach – Tore: 16. Mücahit Arslan 0:1. 27. Murat Akyüz 0:2. 33. Serhat Daniskan 0:3. 66. Daniel Canonica 1:3. – Wiedlisbach: Silvan Fankhauser, Mario Canonica, Dominik Dietrich, Angelo Corea, Michael Nguyen, Srdjan Vrecic, Ramon Kölliker, Rinor Jashari, Nicolas Stirnemann, Sadik Jashari, Daniel Canonica. – Türkischer SC: Emre Genc, Kerem Berber, Murat Akyüz, Kaan Sahin, Otto Dedding, Emir Genc, Berat Argun, Can Simsir, Arda Dönmez, Serhat Daniskan, Mücahit Arslan. – Verwarnungen: 48. Daniel Canonica, 64. Aleksandar Starcevic, 86. Kerem Berber.

