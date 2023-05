4. Liga, Gruppe 2 Türkischer SC setzt Siegesserie auch gegen Superga 1957 fort Türkischer SC reiht Sieg an Sieg: Gegen Superga 1957 hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:1

Das erste Tor der Partie fiel erst in der 47. Minute, nachdem die erste Halbzeit torlos ausgegangen war. Mücahit Arslan eröffnete für Türkischer SC das Skore. Emir Genc erhöhte in der 77. Minute zur 2:0-Führung für Türkischer SC. Serhat Daniskan baute in der 81. Minute die Führung für Türkischer SC weiter aus (3:0). Den Schlussstand stellte Gianluca Sortino in der 90. Minute her, als er für Superga 1957 auf 1:3 verkürzte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Armend Bediji von Türkischer SC erhielt in der 42. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Türkischer SC hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.8 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Türkischer SC bleibt Leader: Die Mannschaft steht nach 18 Spielen bei 41 Punkten. Für Türkischer SC ist es der fünfte Sieg in Serie.

Türkischer SC spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Selzach b (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am 16. Mai (20.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Für Superga 1957 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 11. Superga 1957 hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Post Solothurn kriegt es Superga 1957 als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 13. Mai statt (17.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: ASI Superga 1957 - Türkischer SC Solothurn b 1:3 (0:1) - Heidenegg, Derendingen – Tore: 47. Mücahit Arslan (Penalty) 0:1.77. Emir Genc 0:2. 81. Serhat Daniskan 0:3. 90. Gianluca Sortino 1:3. – Superga 1957: Luciano Fiore, Franco Guarino, Robert Petrovic, Mike Siddi, Jean Pierre Zarbo, Marik Fluri, Vincenzo Zarbo, Enea Martinetz, Giulio Caputo, Emanuele Pintarelli, Marko Stankovic. – Türkischer SC: Emre Genc, Otto Dedding, Sean Fossati, Ahmet Can Korkut, Bedir Polat, Kerem Berber, Berat Argun, Can Simsir, Nils Dudar, Armend Bediji, Mücahit Arslan. – Verwarnungen: 42. Armend Bediji.

