4. Liga, Gruppe 2 Türkischer SC setzt Siegesserie auch gegen Klus-Balsthal fort Türkischer SC reiht Sieg an Sieg: Gegen Klus-Balsthal hat das Team am Donnerstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:0

Alle Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Nach 56 torlosen Minuten traf Armend Bediji zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Türkischer SC stellte Nils Dudar in Minute 70 her. In den Schlussminuten erhöhte Sean Fossati noch zum Endstand von 3:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Klus-Balsthal erhielten Florian Eggenberger (49.), Ender Kaya (63.) und Mirco Fischer (67.) eine gelbe Karte. Türkischer SC behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Dass Türkischer SC viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 16 Spielen hat Türkischer SC durchschnittlich 2.6 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Türkischer SC um einen Platz nach vorne. Mit 35 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Türkischer SC ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Türkischer SC daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Mümliswil. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (29. April) (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Klus-Balsthal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 6. Für Klus-Balsthal war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Klus-Balsthal spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Selzach b (Platz 11). Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (29. April) (17.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Telegramm: FC Klus-Balsthal - Türkischer SC Solothurn b 0:3 (0:0) - Sportplatz Moos, Balsthal – Tore: 56. Armend Bediji 0:1. 70. Nils Dudar 0:2. 91. Sean Fossati 0:3. – Klus-Balsthal: Arbërim Berisha, Kevin Saner, Oliver Pejic, Mario Linder, Mattia Christ, Florian Eggenberger, Eric Ackermann, Kosta Milosevic, David Mandir, Luca Rubitschung, Ender Kaya. – Türkischer SC: Emre Genc, Otto Dedding, Sean Fossati, Ahmet Can Korkut, Bedir Polat, Kerem Berber, Can Simsir, Nils Dudar, Berat Argun, Armend Bediji, Mücahit Arslan. – Verwarnungen: 49. Florian Eggenberger, 63. Ender Kaya, 67. Mirco Fischer.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

