4. Liga, Gruppe 2 Türkischer SC holt sich im ersten Spiel drei Punkte gegen Welschenrohr – Kaan Sahin trifft zum Sieg Sieg für Türkischer SC gegen Welschenrohr im ersten Spiel der neuen Saison. Das Resultat: 1:0.

Die Entscheidung fiel in der ersten Halbzeit. In der 32. Minute schoss Kaan Sahin das 1:0.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Robin Eggenschwiler von Welschenrohr erhielt in der 76. Minute die gelbe Karte.

Türkischer SC reiht sich nach dem Spiel auf Rang 5 ein. Im nächsten Spiel kriegt es Türkischer SC in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Post Solothurn (Platz 6) zu tun. Die Partie findet am 27. August statt (17.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Welschenrohr liegt nach Spiel 1 auf Rang 9. Welschenrohr trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Selzach b (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 30. August (20.00 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Telegramm: Türkischer SC Solothurn b - FC Welschenrohr 1:0 (1:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tor: 32. Kaan Sahin 1:0. – Türkischer SC: Emre Genc, Bedir Polat, Sean Fossati, Otto Dedding, Nils Dudar, Onur Can Cengiz, Kaan Sahin, Ahmet Can Korkut, Kerem Berber, Mücahit Arslan, Can Simsir. – Welschenrohr: David Mägli, Andri Bader, Patrick Hänni, Marc Fluri, David Hänni, Nicolas Gribi, Dominic Gribi, Joel Faganello, Stefan Husistein, Konrad Zeuner, Remo Jenzer. – Verwarnungen: 76. Robin Eggenschwiler.

