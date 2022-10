2. Liga Trimbach verliert gegen Seriensieger Iliria Iliria setzt seine Siegesserie auch gegen Trimbach fort. Das 4:1 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Das Skore eröffnete Fitim Sadriji in der 9. Minute. Er traf für Iliria zum 1:0. Leon Pervorfi erhöhte in der 18. Minute zur 2:0-Führung für Iliria. Der Anschlusstreffer für Trimbach zum 1:2 kam in der 33. Minute. Verantwortlich dafür war Saban Jakupovic.

Iliria baute die Führung in der 72. Minute (Fitim Sadriji) weiter aus (3:1). Nazim Elezi schoss das 4:1 (81. Minute) für Iliria und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Trimbach für Luca Schifferle (44.) und Saban Jakupovic (75.). Für Iliria gab es keine Karte.

In seiner Gruppe hat Iliria den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.7 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Offensive 27 Tore erzielte.

Zahlreiche Gegentore sind für Trimbach ein relativ häufiges Phänomen. Die total 27 Gegentore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match (Rang 12).

Iliria rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Das Team hat nach zehn Spielen 19 Punkte auf dem Konto. Das Team rückt damit einen Platz vor. Iliria hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Iliria spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Wangen b.O. (Rang 10). Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (17.00 Uhr, Chrüzmatt, Wangen bei Olten).

Trimbach verharrt nach der Niederlage auf dem 13. Und damit letzten Platz. Für Trimbach ist es bereits die fünfte Niederlage der laufenden Saison. Vier Spiele von Trimbach gingen unentschieden aus.

Mit dem fünftplatzierten FC Bellach kriegt es Trimbach als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (18.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Telegramm: FC Iliria - FC Trimbach 4:1 (2:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 9. Fitim Sadriji 1:0. 18. Leon Pervorfi 2:0. 33. Saban Jakupovic 2:1. 72. Fitim Sadriji 3:1. 81. Nazim Elezi 4:1. – Iliria: Nicola Trittibach, Leon Pervorfi, Eron Selimi, Alban Jahiu, Dasnim Sulejmani, Mattia Sasso, Burim Raimi, Riad Agushi, Egzon Mustafi, Nazim Elezi, Fitim Sadriji. – Trimbach: Jonas Flury, Sven Pally, Thomas Schenker, Liridon Cazimovic, Eldin Jusic, Manuel Thut, Joel Mangold, Luca Schifferle, Saban Jakupovic, Daniel Bärtschi, Tobias Flury. – Verwarnungen: 44. Luca Schifferle, 75. Saban Jakupovic.

