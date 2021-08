2. Liga Trimbach mit Sieg gegen Klus-Balsthal – Siegtreffer in allerletzter Minute Sieg für Trimbach: Gegen Klus-Balsthal gewinnt das Team am Mittwoch zuhause 3:2.

(chm)

Trimbach drehte das Spiel in den letzten 8 Minuten, als Trimbach zunächst ausglich und danach in Führung ging. Kushtrim Osaj schoss Trimbach innerhalb von acht Minuten zum 2:2 (82.) und dann zum 3:2 (90.). Zum Auftakt der Partie hatte Eredit Hoxhaj sein Team in der 47. Minute in Führung geschossen. Durch Penalty kam es in der 49. Minute zum Ausgleich für Trimbach. Kushtrim Osaj verwandelte erfolgreich. Andri Affolter erzielte in der 77. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Klus-Balsthal.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Klus-Balsthal sah Eurico Ingles Nganga (74.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Eurico Ingles Nganga (34.), Kosta Milosevic (44.) und Reto Uebelhart (81.). Bei Trimbach erhielten Lucien Baumgartner (36.) und Matthias Haller (55.) eine gelbe Karte.

Trimbach liegt nach Spiel 2 mit sechs Punkten auf Rang 2. Trimbach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Biberist. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (28. August) (17.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Klus-Balsthal liegt nach Spiel 2 mit drei Punkten auf Rang 6. Für Klus-Balsthal geht es in einem Heimspiel gegen FC Lommiswil weiter. Das Spiel findet am Samstag (28. August) statt (19.30 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: FC Trimbach - FC Klus-Balsthal 3:2 (0:0) - Sportanlage Leinfeld, Trimbach – Tore: 47. Eredit Hoxhaj 0:1. 49. Kushtrim Osaj (Penalty) 1:1.77. Andri Affolter 1:2. 82. Kushtrim Osaj 2:2. 90. Kushtrim Osaj 3:2. – Trimbach: Fatlum Huruglica, Matej Matkovic, Jesper Noordijk, Alexander Meier, Thomas Schenker, Alec Dogan, Lucien Baumgartner, Kushtrim Osaj, Manuel Thut, Enis Ademovic, Martin Castro. – Klus-Balsthal: Zoran Andric, Tiago André Novo Ferreira, Eurico Ingles Nganga, Mostapha El Ouahmani, Reto Uebelhart, Marco Scherrer, Sandro Moser, Ender Kaya, Kosta Milosevic, Skender Zeqiri, Risto Petrovic. – Verwarnungen: 34. Eurico Ingles Nganga, 36. Lucien Baumgartner, 44. Kosta Milosevic, 55. Matthias Haller, 81. Reto Uebelhart – Ausschluss: 74. Eurico Ingles Nganga.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Härkingen - FC Olten 1:3, FC Subingen - SC Fulenbach 1:0, FC Bellach - FC Biberist 3:1, FC Mümliswil - FC Iliria 1:1, FC Lommiswil - GS Italgrenchen 2:2, FC Trimbach - FC Klus-Balsthal 3:2

Tabelle: 1. FC Olten 2 Spiele/6 Punkte (6:1). 2. FC Trimbach 2/6 (6:3), 3. FC Subingen 2/4 (4:3), 4. FC Härkingen 2/3 (6:4), 5. FC Bellach 2/3 (4:4), 6. FC Klus-Balsthal 2/3 (5:5), 7. FC Iliria 2/2 (1:1), 8. FC Lommiswil 2/2 (2:2), 9. FC Biberist 2/1 (4:6), 10. FC Mümliswil 2/1 (2:6), 11. GS Italgrenchen 2/1 (4:5), 12. SC Fulenbach 2/0 (0:4).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.08.2021 11:22 Uhr.