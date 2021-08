2. Liga Trimbach bezwingt im ersten Spiel auswärts Bellach Im ersten Spiel der neuen Saison gewinnt Trimbach auswärts gegen Bellach 3:1.

(chm)

Bellach ging zunächst in der 27. Minute in Führung, als Berkin Sulungoz zum 1:0 traf. In der 60. Minute gelang Trimbach jedoch durch Kushtrim Osaj der Ausgleich. Lucien Baumgartner traf in der 64. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Trimbach. In der 95. Minute sorgte Tobias Flury für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Trimbach.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Trimbach, nämlich für Martin Castro (69.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Bellach, Igor Pavlovic (80.) kassierte sie.

Trimbach reiht sich nach dem Spiel auf Rang 3 ein. Auf Trimbach wartet im nächsten Spiel das Team FC Klus-Balsthal. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (25. August) (20.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Bellach liegt nach Spiel 1 auf Rang 10. Für Bellach geht es in einem Heimspiel gegen FC Biberist weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (25. August) (20.00 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Telegramm: FC Bellach - FC Trimbach 1:3 (1:0) - Sportplatz Brunnmatt, Bellach – Tore: 27. Berkin Sulungoz 1:0. 60. Kushtrim Osaj 1:1. 64. Lucien Baumgartner 1:2. 95. Tobias Flury 1:3. – Bellach: Luca Palermo, Ferat Zekiri, Rok Shkoreti, Yves Kocher, Igor Pavlovic, Dives Ambrozzo, Mario Brcina, Sascha Hess, Berkin Sulungoz, Till Schranz, Alessandro Fragale. – Trimbach: Jonas Flury, Matej Matkovic, Jesper Noordijk, Alexander Meier, Alec Dogan, Lucien Baumgartner, Kushtrim Osaj, Manuel Thut, Enis Ademovic, Martin Castro, Daniel Bärtschi. – Verwarnungen: 69. Martin Castro, 80. Igor Pavlovic.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: SC Fulenbach - FC Olten 0:3, GS Italgrenchen - FC Klus-Balsthal 2:3, FC Härkingen - FC Mümliswil 5:1, FC Iliria - FC Lommiswil 0:0, FC Bellach - FC Trimbach 1:3

Tabelle: 1. FC Härkingen 1 Spiel/3 Punkte (5:1). 2. FC Olten 1/3 (3:0), 3. FC Trimbach 1/3 (3:1), 4. FC Klus-Balsthal 1/3 (3:2), 5. FC Biberist 1/1 (3:3), 6. FC Subingen 1/1 (3:3), 7. FC Iliria 1/1 (0:0), 8. FC Lommiswil 1/1 (0:0), 9. GS Italgrenchen 1/0 (2:3), 10. FC Bellach 1/0 (1:3), 11. SC Fulenbach 1/0 (0:3), 12. FC Mümliswil 1/0 (1:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des SOFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.08.2021 07:14 Uhr.