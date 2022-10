3. Liga, Gruppe 1 Torloses Unentschieden zwischen Bettlach und Riedholz Keinem Team ist im Spiel zwischen Bettlach und Riedholz ein Tor gelungen. Das Remis bedeutet je einen Punkt pro Team.

(chm)

Im Spiel gab es total acht Karten. Bettlach kassierte sechs gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Riedholz für Noah Rickenbacher (50.) und Fabian Grütter (67.).

Das Unentschieden bedeutet für Bettlach einen Sprung in der Tabelle.

Das Team liegt mit sieben Punkten auf Rang 10.

Es macht einen Platz gut.

Bettlach hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Bettlach wartet im nächsten Spiel das neuntplatzierte Team FC Rüttenen, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Donnerstag (20. Oktober) statt (20.00 Uhr, Galmis, Rüttenen).

Für Riedholz hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 4. Riedholz hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Riedholz tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von SC Blustavia an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (17.00 Uhr, Sportplatz Wyler, Riedholz).

Telegramm: FC Bettlach - FC Riedholz 0:0 (0:0) - Neufeld, Bettlach – keine Tore – Bettlach: Pascal Biedert, Luca Supper, Joel Marugg, Matthias Messerli, Manuel Ketels, Mitja Haring, Marco Fabbro, Aurel von Arx, Adis Gromilic, Fabian Frick, Daniele Gallizioli. – Riedholz: Pascal Klaus, Lukas Schönenberger, Noah Rickenbacher, Marco Bruni, Thierry Schneiter, Mika Emch, Kevin Kaufmann, Luc Henzi, Marc Schär, Manuel Reber, Sven Agnéus. – Verwarnungen: 24. Daniele Gallizioli, 26. Adis Gromilic, 38. Fabian Frick, 50. Noah Rickenbacher, 53. Mitja Haring, 67. Fabian Grütter, 83. Gianluca Iacaruso, 85. Pascal Biedert.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2022 00:03 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.