3. Liga, Gruppe 2 Tore? Fehlanzeige - Klus-Balsthal und Deitingen trennen sich 0:0 Im Spiel zwischen Klus-Balsthal und Deitingen sind keine Tore gefallen. Die Teams nehmen je einen Punkt nach Hause.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Klus-Balsthal, nämlich für Luca Kamber (90.). Die einzige gelbe Karte bei Deitingen erhielt: Jonas Kofmel (28.)

In der Abwehr gehört Klus-Balsthal zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Defensive 6 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Nach dem Unentschieden verliert Klus-Balsthal einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 6. Klus-Balsthal hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Klus-Balsthal tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Dulliken an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Für Deitingen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 2. Deitingen hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Deitingen zuhause mit FC Fortuna Olten (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (17.30 Uhr, Sportanlage Grabmatt, Deitingen).

Telegramm: FC Klus-Balsthal - FC Deitingen 0:0 (0:0) - Sportplatz Moos, Balsthal – keine Tore – Klus-Balsthal: Zoran Andric, Rishaban Sivaranjan, Risto Petrovic, Mostapha El Ouahmani, Emrah Memisevic, Marco Scherrer, Benjamin Räuftlin, Reto Uebelhart, Ender Kaya, Kosta Milosevic, Denis Kostadinovic. – Deitingen: Franco Kissling, Gimo Hodel, Benjarong Körnli, Michael Ammon, Fabio Notka, Patrick Murer, Amar Hadzic, Jonas Zuber, Jonas Kofmel, Tim Stampfli, Simon Kofmel. – Verwarnungen: 28. Jonas Kofmel, 90. Luca Kamber.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Datenstand: 11.09.2022 05:11 Uhr.

