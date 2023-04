4. Liga, Gruppe 1 Tor von Yohannes Okbamicheal sichert Kurdischer FC Solothurn das Unentschieden gegen Luterbach Im Spiel zwischen Luterbach und Kurdischer FC Solothurn gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Luterbach: Samuel Iseli brachte seine Mannschaft in der 20. Minute 1:0 in Führung. Mit seinem Tor in der 21. Minute brachte Jan Schläfli Luterbach mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Zum 1:2-Anschlusstreffer für Kurdischer FC Solothurn kam es, als Christian Cadosch in der 31. Minute ins eigene Tor traf. Der Ausgleich für Kurdischer FC Solothurn fiel in der 94. Minute (Yohannes Okbamicheal).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Nicola Egli von Luterbach erhielt in der 95. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Luterbach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 3.6 Tore pro Partie.

Die Tabellensituation bleibt für Luterbach unverändert. 29 Punkte bedeuten Rang 3. Luterbach hat bisher neunmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Luterbach spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Zuchwil (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (17.00 Uhr, Schützenmatte, Luterbach).

Für Kurdischer FC Solothurn hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 30 Punkten auf Rang 2. Kurdischer FC Solothurn hat bisher neunmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Kurdischer FC Solothurn geht es zuhause gegen FC Lommiswil (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 16. April statt (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Luterbach - Kurdischer FC Solothurn 2:2 (2:1) - Schützenmatte, Luterbach – Tore: 20. Samuel Iseli 1:0. 21. Jan Schläfli 2:0. 31. Eigentor (Christian Cadosch) 2:1.94. Yohannes Okbamicheal 2:2. – Luterbach: Tahir Sözügen, Norick Sommer, Christian Cadosch, Jan Schläfli, Kimon Ziegler, Martin Stankovic, Yanik Blanco, Nicola Egli, Benjamin Flury, Max Guggisberg, Samuel Iseli. – Kurdischer FC Soloth: Leon Grigo, Serhat Demir, Ali Cokyasar, Abdurrahman Demir, Irfan Kozkiran, Tayfun Demirci, Namet Catak, Piraveen Pararajasingam, Özgür Bünül, Yohannes Okbamicheal, Mehmet Bulut. – Verwarnungen: 95. Nicola Egli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.04.2023 06:38 Uhr.