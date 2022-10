4. Liga, Gruppe 2 Tor von Tobias Glatzfelder sichert Mümliswil das Unentschieden gegen Welschenrohr Sechs Tore sind zwischen Welschenrohr und Mümliswil gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

Bis zur 9. Minute ging Welschenrohr deutlich in Führung, nämlich 2:0. Die Treffer erzielte(.) joel Faganello (5.) und Nicolas Gribi (9.). Für Mümliswil erfolgreich war bis dahin .

In der 23. Minute gelang Mümliswil (Lars Probst) der Anschlusstreffer (1:2).

Gleichstand stellte Dominik Dubach durch seinen Treffer für Mümliswil in der 39. Minute her. Remo Jenzer erzielte in der 50. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Welschenrohr. Für den späten Ausgleich für Mümliswil sorgte Tobias Glatzfelder, der in der 88. Minute das Tor zum 3:3 erzielte.

Gelbe Karten gab es bei Welschenrohr für Joel Faganello (84.) und Nicola Säuberli (89.). Bei Mümliswil erhielten Roger Wehrli (19.) und Patrick Wehrli (60.) eine gelbe Karte.

Mit dem Unentschieden macht Welschenrohr zwei Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 9. Welschenrohr hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Welschenrohr zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Türkischer SC Solothurn b. Zu diesem Spiel kommt es am 18. März (18.00 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Für Mümliswil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 8. Mümliswil hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Mümliswil wartet im nächsten Spiel auf fremdem Terrain das siebtplatzierte Team FC Post Solothurn, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 18. März statt (17.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Welschenrohr - FC Mümliswil 3:3 (2:2) - Mühlacker, Welschenrohr – Tore: 5. Joel Faganello (Penalty) 1:0.9. Nicolas Gribi 2:0. 23. Lars Probst 2:1. 39. Dominik Dubach 2:2. 50. Remo Jenzer 3:2. 88. Tobias Glatzfelder 3:3. – Welschenrohr: David Mägli, Andri Bader, Patrick Hänni, Robin Eggenschwiler, Stefan Husistein, Nicola Säuberli, Joel Faganello, Dominic Gribi, Jürg Stoller, Nicolas Gribi, Remo Jenzer. – Mümliswil: Matteo Ciurlia, Nils Allemann, Mirco Allemann, Patrick Wehrli, Leandro Fluri, Roger Wehrli, Dominik Dubach, Florian Arnold, Silvan Nussbaumer, Lars Probst, Ryan Disler. – Verwarnungen: 19. Roger Wehrli, 60. Patrick Wehrli, 84. Joel Faganello, 89. Nicola Säuberli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.10.2022 22:36 Uhr.

