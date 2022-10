3. Liga, Gruppe 2 Tor von Simon Saner sichert Klus-Balsthal das Unentschieden gegen Kestenholz Kestenholz und Klus-Balsthal spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Klus-Balsthal geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 85. Minute doch noch einen Punkt.

Das erste Tor der Partie erzielte Simon Meier für Kestenholz. In der 4. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand stellte Risto Petrovic durch seinen Treffer für Klus-Balsthal in der 49. Minute her. Das Tor von Lukas Hauri in der 75. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Kestenholz. Kurz vor Schluss, in der 85. Minute, traf Simon Saner für Klus-Balsthal zum 2:2-Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Kestenholz erhielten Philipp Häfeli (4.) und Manuel Bürgi (49.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Klus-Balsthal erhielt: Marco Scherrer (49.)

Kestenholz hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.7 Tore pro Partie.

Keine Änderung in der Tabelle für Kestenholz: Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 4. Kestenholz hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Kestenholz spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Fortuna Olten (Rang 12). Das Spiel findet am 9. Oktober statt (15.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Nach dem Unentschieden büsst Klus-Balsthal in der Tabelle ein und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 8. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Klus-Balsthal hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Klus-Balsthal zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Zuchwil. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: FC Kestenholz - FC Klus-Balsthal 2:2 (1:0) - St. Peter, Kestenholz – Tore: 4. Simon Meier 1:0. 49. Risto Petrovic 1:1. 75. Lukas Hauri 2:1. 85. Simon Saner 2:2. – Kestenholz: Oliver Kaufmann, Marc Taschler, Mike Uebelhart, Manuel Bürgi, Tim Gerber, Nik Gerber, Aaron Brutsche, Philipp Häfeli, Simon Meier, Felix Studer, Lukas Hauri. – Klus-Balsthal: Zoran Andric, Andri Affolter, Mostapha El Ouahmani, Noah Bruttel, Luca Kamber, Benjamin Räuftlin, Marco Scherrer, Kosta Milosevic, David Fluri, Reto Uebelhart, Risto Petrovic. – Verwarnungen: 4. Philipp Häfeli, 49. Manuel Bürgi, 49. Marco Scherrer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.10.2022 21:52 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.