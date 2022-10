4. Liga, Gruppe 3 Tor von Mischa Suter sichert Kestenholz das Unentschieden gegen Dulliken Sechs Tore sind zwischen Kestenholz und Dulliken gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

Kestenholz geriet dreimal in Rückstand, war selbst nie in Führung, aber holte sich dank dem Ausgleich in der 85. Minute doch noch einen Punkt.

Nach jedem der drei Führungstore von Dulliken glich Kestenholz direkt wieder aus. Zuletzt ging Dulliken durch Josip Curic in der 63. Minute 3:2 in Führung. Der Ausgleich für Kestenholz zum 3:3 fiel spät durch Mischa Suter. Er war in der 85. Minute erfolgreich. Für ihn war es der zweite Treffer der Partie.

Die Torschützen für Kestenholz waren: Mischa Suter (2 Treffer) und Luis Otter (1 Treffer). Die Torschützen für Dulliken waren: Yves Baumann, Nicola Meyer und Josip Curic.

Kestenholz lag zwar während deutlich mehr als der Hälfte des Spiels im Rückstand - Dulliken lag während 72 Minuten in Führung -, dennoch sicherte sich das Team noch einen Punkt.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Roland Hagmann von Dulliken erhielt in der 56. Minute die gelbe Karte.

Mit dem Unentschieden macht Kestenholz ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 8. Kestenholz hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Kestenholz spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Egerkingen (Platz 10). Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (18.30 Uhr, Mühlematt, Egerkingen).

Nach dem Unentschieden büsst Dulliken in der Tabelle ein und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 5. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Dulliken hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Dulliken spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Niederbipp (Platz 9). Die Partie findet am 22. Oktober statt (18.30 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Telegramm: FC Kestenholz - FC Dulliken 3:3 (1:2) - St. Peter, Kestenholz – Tore: 5. Nicola Meyer 0:1. 35. Luis Otter 1:1. 37. Yves Baumann 1:2. 57. Mischa Suter (Penalty) 2:2.63. Josip Curic 2:3. 85. Mischa Suter 3:3. – Kestenholz: Mike Bürgi, Leon Bürgi, Sascha Brunner, Claudio Matthias Wicki, Jérémy Frey, Ben Erik Ackermann, Luca Ialuna, Mischa Suter, Jan Gerber, Luis Otter, Sacha Kissling. – Dulliken: Marco Gisi, Mattia Röösli, Mike Lang, Roland Hagmann, Nurettin Özdemir, Yves Baumann, Josip Curic, Nicola Meyer, Diogo Da Silva Lopes, Ivan Giglietta, Davide Protopapa. – Verwarnungen: 56. Roland Hagmann.

