3. Liga, Gruppe 2 Tor von Luca Dasen sichert Leuzigen das Unentschieden gegen Leuzingen Leuzingen und Bettlach spielen 0:1 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Das 0:1 erzielte Pascal Maritz in der 75. Minute. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Luca Dasen traf in der 85. Minute für Bettlach zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Manuel Ketels von Bettlach erhielt in der 48. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Leuzingen nicht verändert. Das Team liegt mit acht Punkten auf Rang 6. Leuzingen hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Leuzingen auf fremdem Terrain mit FC Biberist (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am Samstag (2. Oktober) statt (18.15 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Für Bettlach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 7. Bettlach hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Bettlach geht es in einem Heimspiel gegen FC Niederbipp (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (2. Oktober) (17.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Leuzigen - FC Bettlach 1:1 (0:0) - Kreuzacker, Leuzigen – Tore: 75. Pascal Maritz 0:1. 85. Luca Dasen 0:1. – Leuzingen: Andrej Röthlisberger, Adrian Schluep, Nick Brunner, Luca Dasen, Silvan Senn, Mike Megaro, Marc Affolter, Raphael Aebischer, Peter Guggisberg, Roy Affolter, NIcolas Affolter. – Bettlach: Nicolas Schmid, Claudio Kuhn, Gnako Laurent Dakouri, Matthias Messerli, Mehmet Dönmez, Oguz Dönmez, Mauro von Arx, Manuel Ketels, Matthias Streit, Kevin Zingg, Pascal Maritz. – Verwarnungen: 48. Manuel Ketels.

Tabelle: 1. FC Zuchwil 6 Spiele/18 Punkte (13:4). 2. FC Gerlafingen 6/15 (19:6), 3. SC Blustavia 6/15 (15:3), 4. FC Subingen 6/13 (16:4), 5. FC Rüttenen 6/10 (11:9), 6. FC Leuzigen 7/8 (13:17), 7. FC Bettlach 7/7 (6:13), 8. FC Deitingen 6/5 (4:7), 9. FC Selzach 6/5 (12:22), 10. FC Niederbipp 6/5 (12:16), 11. FC Iliria 6/2 (12:19), 12. FC Biberist 6/1 (2:15).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.09.2021 23:20 Uhr.

