4. Liga, Gruppe 3 Tor von Joël Meier sichert Kestenholz das Unentschieden gegen Hägendorf Das Resultat im Spiel zwischen Kestenholz und Hägendorf lautet 2:2.

Zunächst hatte Kestenholz die Führung erzielt (25. Minute, Claudio Matthias Wicki), war dann aber durch zwei Tore (33., 75. Minute) von Hägendorf in Rückstand geraten. Für Hägendorf trafen: Robin Flück und Matteo Riso. Nur gerade sechs Minuten nach dem 2:1 (75. Miunte) traf Joël Meier für Kestenholz in der 81. Minute zum 2:2-Ausgleich.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Das Unentschieden bedeutet für Kestenholz einen Sprung in der Tabelle.

Zwölf Punkte bedeuten Rang 7.

Das Team verbessert sich um einen Platz.

Kestenholz hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kestenholz in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Uskana Olten. Das Spiel findet am 25. März statt (18.30 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Für Hägendorf hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 3. Hägendorf hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Hägendorf spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Niederbipp (Rang 9). Das Spiel findet am 25. März statt (19.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Telegramm: FC Kestenholz - FC Hägendorf 2:2 (1:1) - St. Peter, Kestenholz – Tore: 25. Claudio Matthias Wicki 1:0. 33. Robin Flück 1:1. 75. Matteo Riso 1:2. 81. Joël Meier 2:2. – Kestenholz: Elia Thommen, Ben Erik Ackermann, Claudio Matthias Wicki, Jan Rudolf von Rohr, Jan Müller, Joël Meier, Luca Ialuna, Mischa Suter, Luis Otter, Fabio Monopoli, Nico Bürgi. – Hägendorf: Roger Bruder, Bas De Graaf, Gabriell Maka, Ismail Hasani, Joris Widmer, Lon Prela, Noel Schindelholz, Hrvoje Vrljic, Robin Flück, Matteo Riso, Raffaele Donatiello. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

