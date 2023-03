2. Liga Tor von Jan Marti sichert Härkingen das Unentschieden gegen Subingen Je ein Punkt für Härkingen und Subingen: Die Teams trennen sich 2:2

Zweimal legte Subingen vor, zweimal glich Härkingen aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Den Auftakt machte Selcuk Cubuk, der in der 39. Minute für Subingen zum 1:0 traf. Chris Rauber glich in der 70. Minute für Härkingen aus. Es hiess 1:1. In der 77. Minute war es an Selcuk Cubuk, Subingen 2:1 in Führung zu bringen. Doch die Führung währte nur kurz. Jan Marti sorgte nur sechs Minuten später für den Ausgleich zum 2:2 für Härkingen.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Härkingen für Thierry Wyss (87.), Tim Büttiker (89.) und Silvan Gasser (91.). Gelbe Karten gab es bei Subingen für Sascha Pauli (45.), Daniel Wiedmann (46.) und Luca Cappelli (93.).

In der Abwehr gehört Härkingen zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Das Unentschieden bedeutet für Härkingen einen Sprung in der Tabelle.

23 Punkte bedeuten Rang 6.

Das Team verbessert sich um einen Platz.

Härkingen hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Härkingen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Trimbach (Platz 11). Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (18.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Das Unentschieden bringt Subingen in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 24 Punkten auf Rang 4. Subingen hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Subingen in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Lommiswil. Die Partie findet am 1. April statt (17.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Telegramm: FC Härkingen - FC Subingen 2:2 (0:1) - Aesch, Härkingen – Tore: 39. Selcuk Cubuk 0:1. 70. Chris Rauber 1:1. 77. Selcuk Cubuk 1:2. 83. Jan Marti 2:2. – Härkingen: Simon Morgenthaler, Kilian Näf, Thierry Wyss, Mario Stecher, Tobias Heutschi, Tim Büttiker, Jan Marti, Sandro Gasser, Chris Rauber, Patrik Gjokaj, Jan Büttiker. – Subingen: Pascal Schwaller, Benjamin Brunner, Daniel Wiedmann, Luca Cappelli, Raphael Gasche, Sascha Pauli, Janis Siegenthaler, Noah Gräf, Leonardo Baschung, Selcuk Cubuk, Eredit Hoxhaj. – Verwarnungen: 45. Sascha Pauli, 46. Daniel Wiedmann, 87. Thierry Wyss, 89. Tim Büttiker, 91. Silvan Gasser, 93. Luca Cappelli.

