4. Liga, Gruppe 3 Tor von Jan Gerber sichert Kestenholz das Unentschieden gegen Fulenbach Sechs Tore sind zwischen Fulenbach und Kestenholz gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

Während des ganzen Spiels war Fulenbach nie in Rückstand gelegen. In der 83. Minute musste das Team aber doch noch den Ausgleich hinnehmen.

Das erste Tor der Partie erzielte Rinaldo Grimbichler für Fulenbach. In der 10. Minute traf er zum 1:0. In der 11. Minute baute Yves Rütimann den Vorsprung für Fulenbach auf zwei Tore aus (2:0). Der Anschlusstreffer für Kestenholz zum 1:2 kam in der 32. Minute. Verantwortlich dafür war Tim Gerber.

In der 59. Minute baute Mike Rütimann den Vorsprung für Fulenbach auf zwei Tore aus (3:1). Der Anschlusstreffer für Kestenholz zum 2:3 kam in der 62. Minute. Verantwortlich dafür war Tim Gerber. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 83, als Jan Gerber für Kestenholz erfolgreich war.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Yves Rütimann von Fulenbach erhielt in der 65. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Fulenbach unverändert. 30 Punkte bedeuten Rang 5. Fulenbach hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Kestenholz hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 8. Kestenholz hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Telegramm: SC Fulenbach - FC Kestenholz 3:3 (2:1) - Bad, Fulenbach – Tore: 10. Rinaldo Grimbichler 1:0. 11. Yves Rütimann 2:0. 32. Tim Gerber 2:1. 59. Mike Rütimann 3:1. 62. Tim Gerber 3:2. 83. Jan Gerber 3:3. – Fulenbach: Robin Ulrich, Noah Nützi, Mike Rütimann, Ylli Stojkaj, Luca Albuquerque Sampaio, Rinaldo Grimbichler, Elias Sidler, Céddric Braam, Ramon Grimbichler, Roman Weber, Yves Rütimann. – Kestenholz: Elia Thommen, Jan Müller, Sascha Brunner, Claudio Matthias Wicki, Gian Blattner, Leon Bürgi, Luca Ialuna, Mischa Suter, Tim Gerber, Jan Gerber, Sacha Kissling. – Verwarnungen: 65. Yves Rütimann.

