3. Liga, Gruppe 2 Tor von Jan Arvid Berg sichert Blustavia das Unentschieden gegen Selzach Das Resultat im Spiel zwischen Selzach und Blustavia lautet 2:2.

(chm)

Zweimal legte Selzach vor, zweimal glich Blustavia aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

In der 16. Minute ging Selzach durch Mohamed El Amine Boutaiba in Führung. Es dauerte allerdings nur gerade [[n]] Minuten, ehe Jan Joder den 1:1-Ausgleich für Blustavia erzielte. Pascal Amiet sorgte in der 86. Minute für die erneute Führung für Selzach. Und wieder glich Blustavia innert kürzester Zeit aus: Jan Arvid Berg traf in der 87. Minute zum Schlussresultat von 2:2.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Blustavia sah Joel Falk (88.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Luca Grillo (75.), Dan Brand (85.) und Philipp Falk (95.). Gelbe Karten gab es bei Selzach für Nico Allemann (40.), Leandro Eggenschwiler (89.) und Tobias Stauffer (92.).

Selzach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 10. Selzach hat bisher viermal gewonnen, elfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Selzach tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Zuchwil an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am Dienstag (10. Mai) statt (20.15 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Blustavia bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 47 Punkte. Blustavia hat bisher 15mal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Blustavia bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Gerlafingen. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Selzach - SC Blustavia 2:2 (1:1) - Zilweg, Selzach – Tore: 16. Mohamed El Amine Boutaiba 1:0. 22. Jan Joder 1:1. 86. Pascal Amiet (Penalty) 2:1.87. Jan Arvid Berg 2:2. – Selzach: Nico Allemann, Janick Bieli, Tobias Stauffer, Pascal Amiet, Mike von Wyl, Matthias Müller, Luis Eggenschwiler, Leandro Eggenschwiler, Mohamed El Amine Boutaiba, Marco Amiet, Orhan Zulfi. – Blustavia: Simon Giger, Michael Giger, Reza Salamati, Dan Brand, Franco Torre, Jan Joder, Tobias Steinmüller, Philipp Falk, Yves Galey, Joel Grünig, Pascal Brunner. – Verwarnungen: 40. Nico Allemann, 75. Luca Grillo, 85. Dan Brand, 89. Leandro Eggenschwiler, 92. Tobias Stauffer, 95. Philipp Falk – Ausschluss: 88. Joel Falk.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.05.2022 10:58 Uhr.