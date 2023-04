4. Liga, Gruppe 3 Tor von Florent Asani sichert Uskana Olten das Unentschieden gegen Dulliken Im Spiel zwischen Uskana Olten und Dulliken gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

Erst in allerletzter Minute sicherte sich Uskana Olten einen Punkt, als Florent Asani in der 91. Minute zum 2:2 traf. Dabei hatte das Spiel gut angefangen für Uskana Olten: In der 44. Minute hatte Fatlum Aliu zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Zum Ausgleich für Dulliken traf Alexander Liu in der 60. Minute. Nicola Meyer traf in der 77. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Dulliken.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Uskana Olten erhielten Shkendim Asani (46.) und Florent Asani (51.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Dulliken erhielt: Nurettin Özdemir (74.)

In seiner Gruppe hat Uskana Olten den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 41 Tore in 15 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel.

Das Unentschieden bedeutet für Uskana Olten einen Sprung in der Tabelle.

Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 2.

Es macht einen Platz gut.

Uskana Olten hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Uskana Olten zuhause mit FC Egerkingen (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 7. Mai statt (17.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Das Unentschieden bringt Dulliken in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 24 Punkten auf Rang 4. Dulliken hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Dulliken in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Egerkingen. Die Partie findet am 29. April statt (18.30 Uhr, Mühlematt, Egerkingen).

Telegramm: FC Uskana Olten - FC Dulliken 2:2 (1:0) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 44. Fatlum Aliu 1:0. 60. Alexander Liu 1:1. 77. Nicola Meyer 1:2. 91. Florent Asani 2:2. – Uskana Olten: Isuf Emini, Fatlind Aliu, Fatlum Aliu, Zigmas Danila, Florentin Deari, Albinot Bajrami, Florent Asani, Argtim Emini, Valdrin Orani, Khaled Al Khouildi, Leutrim Dalipi. – Dulliken: Marco Gisi, Mattia Röösli, Nurettin Özdemir, Mike Lang, Andrin Lütolf, Alexander Liu, Veli Özbek, Yves Baumann, Nicola Meyer, Ennio D Onofrio, Davide Protopapa. – Verwarnungen: 46. Shkendim Asani, 51. Florent Asani, 74. Nurettin Özdemir.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

