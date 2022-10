2. Liga Tor von Eron Selimi sichert Iliria das Unentschieden gegen Bellach Je ein Punkt für Iliria und Bellach: Die Teams trennen sich 2:2

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Bellach: Kevin Marthaler brachte seine Mannschaft in der 16. Minute 1:0 in Führung. Der gleiche Kevin Marthaler war in der 85. Minute auch für das 2:0 für Bellach verantwortlich. Durch einen Doppelschlag rettete sich Iliria noch einen Punkt. Egzon Ajeti erzielte in Minute 93 das 1:2. Nur zwei Minuten später sorgte Eron Selimi für den Ausgleich.

Gelbe Karten gab es bei Iliria für Dugagjin Dedaj (83.) und Dasnim Sulejmani (97.). Bei Bellach erhielten Shaban Arifi (37.) und Dives Ambrozzo (71.) eine gelbe Karte.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Iliria: Total schoss das Team 33 Tore in zwölf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel.

Neu liegt Iliria nach dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team rückt damit einen Platz vor. Das Team hat nach zwölf Spielen 23 Punkte auf dem Konto. Iliria hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Iliria spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Biberist (Platz 5). Das Spiel findet am 19. März statt (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Bellach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 3. Bellach hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Bellach geht es auswärts gegen FC Biberist (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 25. März (17.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Telegramm: FC Iliria - FC Bellach 2:2 (0:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 16. Kevin Marthaler 0:1. 85. Kevin Marthaler 0:2. 93. Egzon Ajeti 1:2. 95. Eron Selimi 2:2. – Iliria: Nicola Trittibach, Leon Pervorfi, Eron Selimi, Dasnim Sulejmani, Burim Raimi, Mattia Sasso, Denis Perkolaj, Egzon Ajeti, Riad Agushi, Nazim Elezi, Fabrizio Laus. – Bellach: Luca Palermo, Dives Ambrozzo, Ferat Zekiri, Jonas Mosimann, Mario Brcina, Finn Schranz, Gian Büttler, Emmanuel Orkoh, Domenik Pervorfi, Shaban Arifi, Kevin Marthaler. – Verwarnungen: 37. Shaban Arifi, 71. Dives Ambrozzo, 83. Dugagjin Dedaj, 97. Dasnim Sulejmani.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2022 15:54 Uhr.

