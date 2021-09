3. Liga, Gruppe 1 Tor von Christian Scheibler sichert Däniken-Gretzenbach das Unentschieden gegen Wangen b.O. Sechs Tore sind zwischen Wangen b.O. und Däniken-Gretzenbach gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

Wangen b.O. ging durch Tore von Martin Berisha (41., 61.) und Gezim Ziba (47.) bis in die 61. Minute 3:0 in Führung. Dies sollten aber alle Tore bleiben für Wangen b.O.

Nach einer Aufholjagd gelang Däniken-Gretzenbach in letzter Minute noch der Ausgleich. Benjamin Strebel verkürzte in der 63. Minute den Rückstand von Däniken-Gretzenbach auf 1:3. Per Penalty traf Leandro Joos in der 92. Minute für Däniken-Gretzenbach zum Anschlusstreffer (2:.) der Ausgleich für Däniken-Gretzenbach zum 3:3 fiel in der 93. Minute - nur ein Minuten nach dem 2:3.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Wangen b.O. sah Florijan Perren (93.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Wangen b.O. weitere vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Däniken-Gretzenbach erhielt: Benjamin Strebel (60.)

Wangen b.O. liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 8. Das Team hat fünf Punkte. Wangen b.O. hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Wangen b.O. tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Riedholz an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (11. September) (17.00 Uhr, Sportplatz Wyler, Riedholz).

In der Tabelle liegt Däniken-Gretzenbach weiterhin auf Rang 7. Das Team hat fünf Punkte. Däniken-Gretzenbach hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Däniken-Gretzenbach geht es in einem Heimspiel gegen FC Wangen a/A (Platz 4) weiter. Die Partie findet am Samstag (11. September) statt (17.30 Uhr, Bühlhalle, Däniken).

Telegramm: FC Wangen b.O. - FC Däniken-Gretzenbach 3:3 (1:0) - Chrüzmatt, Wangen bei Olten – Tore: 41. Martin Berisha 1:0. 47. Gezim Ziba 2:0. 61. Martin Berisha (Penalty) 3:0.63. Benjamin Strebel 3:1. 92. Leandro Joos (Penalty) 3:2.93. Christian Scheibler 3:3. – Wangen b.O.: Florijan Perren, Albin Mehmeti, Sokol Berisha, Patrick Berisha, Appolinaire Gbadjavi, Gezim Ziba, Martin Berisha, Alan Pomrcic, Eduard Lekaj, Mergim Meholli, Akrem Mohammed. – Däniken-Gretzenbach: Nenad Trajkovic, Andreas Jost, Efe Kaan Celik, Benjamin Strebel, Kevin Grütter, Finn Maier, Nico Paulin, Leandro Joos, Loris Varadin, Marco Confalonieri, Oliver Studer. – Verwarnungen: 44. Martin Berisha, 60. Benjamin Strebel, 70. Sokol Berisha, 77. Leutrim Dalipi, 92. Florijan Perren – Ausschluss: 93. Florijan Perren.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Dulliken - FC Egerkingen 6:0, FC Oensingen - FC Welschenrohr 0:3, SC Flumenthal - FC Hägendorf 0:3, FC Wangen a/A - FC Kestenholz 3:0, FC Wangen b.O. - FC Däniken-Gretzenbach 3:3, FC Riedholz - FC Winznau 6:0

Tabelle: 1. FC Dulliken 4 Spiele/12 Punkte (13:2). 2. FC Welschenrohr 4/10 (14:5), 3. FC Riedholz 4/9 (18:6), 4. FC Wangen a/A 4/7 (13:7), 5. FC Kestenholz 4/6 (4:6), 6. FC Oensingen 4/6 (9:11), 7. FC Däniken-Gretzenbach 4/5 (7:10), 8. FC Wangen b.O. 4/5 (10:10), 9. FC Hägendorf 4/4 (10:11), 10. SC Flumenthal 4/3 (6:11), 11. FC Winznau 4/1 (4:13), 12. FC Egerkingen 4/0 (5:21).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.09.2021 21:10 Uhr.