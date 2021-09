3. Liga, Gruppe 1 Tor von Alex Steffen sichert Riedholz das Unentschieden gegen Wangen a.A. Je ein Punkt für Wangen a.A. und Riedholz: Die Teams trennen sich 2:2

(chm)

Silas Gunziger eröffnete in der 52. Minute das Skore, als er für Riedholz das 1:0 markierte. Florian Haas glich in der 55. Minute für Wangen a.A. aus. Es hiess 1:1. Wangen a.A. ging in der 65. Minute 2:1 in Führung, als Lukas Schönenberger ins eigene Tor traf. In der 95. Minute traf Alex Steffen für Riedholz zum 2:2-Ausgleich.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Wangen a.A. sah Patrick Haas (71.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Burim Musiqi (15.), Patrick Haas (16.) und Florian Haas (87.). Gelbe Karten gab es bei Riedholz für Kevin Kaufmann (19.) und Remo Von Flüe (85.).

Nach dem Unentschieden verliert Wangen a.A. einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 5. Wangen a.A. hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Wangen a.A. geht es auswärts gegen FC Wangen b.O. (Platz 7) weiter. Die Partie findet am Mittwoch (29. September) statt (20.00 Uhr, Chrüzmatt, Wangen bei Olten).

Das Unentschieden bringt Riedholz in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 2. Riedholz hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Riedholz auf fremdem Terrain mit SC Flumenthal (Platz 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (28. September) (20.00 Uhr, Sportplatz Kressmatt, Flumenthal).

Telegramm: FC Wangen a/A - FC Riedholz 2:2 (0:0) - Staadfeld, Wangen a.Aare – Tore: 52. Silas Gunziger 0:1. 55. Florian Haas 1:1. 65. Eigentor (Lukas Schönenberger) 2:1.95. Alex Steffen 2:2. – Wangen a.A.: Mike Hiller, Girolamo Caruso, Felix Barrer, Fabian Pfister, Yves Wälti, Patrick Haas, Burim Musiqi, Agon Musiqi, Redur Ibrahim, Florian Haas, Patrik Bovey. – Riedholz: Livio Bruschi, Tim Ilgenstein, Marco Bruni, Mika Emch, Luc Henzi, Silas Gunziger, Thierry Schneiter, Marc Nanzer, Fabian Grütter, Kevin Kaufmann, Alex Steffen. – Verwarnungen: 15. Burim Musiqi, 16. Patrick Haas, 19. Kevin Kaufmann, 85. Remo Von Flüe, 87. Florian Haas – Ausschluss: 71. Patrick Haas.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Wangen a/A - FC Riedholz 2:2, FC Kestenholz - FC Oensingen 2:0, FC Dulliken - FC Hägendorf 0:3, FC Winznau - FC Wangen b.O. 1:5

Tabelle: 1. FC Dulliken 6 Spiele/15 Punkte (15:6). 2. FC Riedholz 6/13 (24:9), 3. FC Welschenrohr 6/13 (20:7), 4. FC Kestenholz 6/12 (10:7), 5. FC Wangen a/A 6/11 (18:9), 6. FC Hägendorf 6/10 (20:11), 7. FC Wangen b.O. 6/8 (16:15), 8. FC Däniken-Gretzenbach 6/6 (11:17), 9. FC Oensingen 6/6 (9:20), 10. SC Flumenthal 6/4 (11:19), 11. FC Winznau 6/4 (9:19), 12. FC Egerkingen 6/0 (6:30).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 23:23 Uhr.

