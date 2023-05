Frauen 2. Liga Therwil und Allschwil spielen unentschieden Therwil und Allschwil spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Therwil die Führung. Torschützin in der 7. Minute war Zsofia Bartha. Den Ausgleich erzielte Lara Bensegger in der 66. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Therwil, nämlich für Andreas Graf (60.). Eine Verwarnung gab es für Allschwil, nämlich für Celina Thurnheer (70.).

Keine Änderung in der Tabelle für Therwil: Mit 31 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Therwil hat bisher zehnmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Therwil tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Solothurn Frauen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (18.00 Uhr, Stadion FC Solothurn, Solothurn).

Für Allschwil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 37 Punkten auf Rang 5. Allschwil hat bisher elfmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Allschwil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Blustavia (Platz 9). Die Partie findet am 21. Mai statt (17.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: FC Therwil - FC Allschwil 1:1 (1:0) - Känelboden, Therwil – Tore: 7. Zsofia Bartha 1:0. 66. Lara Bensegger 1:1. – Therwil: Masha Steiger, Jeanine Roth, Celina Ehifoh, Xenia Schumacher, Nora Neidhart, Laura Ehifoh, Sarah Leutwyler, Nathalie Straub, Sarah Reinprecht, Inês Vasconcelos, Zsofia Bartha. – Allschwil: Lisa Schär, Selina Del Sol Aballi, Laura Scandaglia, Nives Schweitzer, Janine Roth, Leonie Furrer, Lara Bensegger, Sofia De Nisco, Tanita Mathys, Nicole Nyfeler, Michèle Fluri. – Verwarnungen: 60. Andreas Graf, 70. Celina Thurnheer.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.05.2023 11:56 Uhr.