Frauen 2. Liga Therwil siegt gegen Baden 1897 – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Therwil behielt im Spiel gegen Baden 1897 am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:0.

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Anika Locher traf in der 32. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Therwil. Anika Locher war es auch, die in der 44. Minute Therwil weiter in Führung brachte. Ihr zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Therwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.9 Mal pro Partie.

Mit dem Sieg rückt Therwil um einen Platz nach vorne. 33 Punkte bedeuten Rang 3. Für Therwil ist es bereits der elfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat achtmal zuhause und dreimal auswärts gewonnen.

Therwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SC Blustavia (Platz 5). Das Spiel findet am 7. Mai statt (19.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Nach der Niederlage büsst Baden 1897 einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 31 Punkten auf Rang 4. Für Baden 1897 war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Baden 1897 geht es daheim gegen FC Entfelden (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (20.15 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: FC Therwil - FC Baden 1897 2:0 (2:0) - Känelboden, Therwil – Tore: 32. Anika Locher 1:0. 44. Anika Locher 2:0. – Therwil: Sira Schwarz, Sarah Reinprecht, Sarah Leupi, Anna von Flüe, Rahel Käser, Fabienne Grogg, Isabelle Brosi, Amélie Bütikofer, Nina Schnell, Xenia Schumacher, Hanna Broman. – Baden 1897: Veronica Fernandez, Luna Vincenzi, Diana Vincenzi, Dominique Maron, Ladina Krebs, Angelica Corbat, Natalie Spuler, Julia Liechti, Evelyn Fuentes, Elena Gmür, Cecilia de Hoop. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

