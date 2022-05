Frauen 2. Liga Therwil setzt Siegesserie auch gegen Entfelden fort Therwil setzt seine Siegesserie auch gegen Entfelden fort. Das 6:2 auswärts am

(chm)

Freitag

bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Entfelden erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Denise Gloor ging das Team in der 2. Minute in Führung. In der 11. Minute traf Xenia Schumacher für Therwil zum 1:1-Ausgleich.

Danach drehte Therwil auf. Das Team schoss ab der 22. Minute noch fünf weitere Tore, während Entfelden ein Tor gelang (zum 2:2 (36. Minute)). Der Endstand lautete 6:2.

Die Torschützinnen für Therwil waren: Xenia Schumacher (2 Treffer), Rahel Käser (1 Treffer), Nina Schnell (1 Treffer), Enya Mettler (1 Treffer) und Andrea Frei (1 Treffer). Die Torschützinnen für Entfelden waren: Julia Müller und Denise Gloor.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Therwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 73 Tore in 18 Spielen bedeuten einen Schnitt von 4.1 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Entfelden ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 88 Tore in 18 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.9 Toren pro Spiel (Rang 11).

Mit dem Sieg rückt Therwil um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 39 Punkten auf Rang 3. Für Therwil ist es der dritte Sieg in Serie.

Therwil tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC New Stars Basel 1934 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 21. Mai statt (17.15 Uhr, Känelboden, Therwil).

Für Entfelden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 8. Entfelden hat bisher fünfmal gewonnen, zwölfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Entfelden geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Blustavia (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 21. Mai statt (19.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Entfelden - FC Therwil 2:6 (2:2) - Bächen, Unterentfelden – Tore: 2. Denise Gloor 1:0. 11. Xenia Schumacher 1:1. 22. Xenia Schumacher 1:2. 36. Julia Müller 2:2. 51. Enya Mettler 2:3. 62. Andrea Frei 2:4. 87. Nina Schnell 2:5. 88. Rahel Käser 2:6. – Entfelden: Vivienne Dörfler, Andrina Federspiel, Murielle Clerc, Marisa Tengler, Alina Oegerli, Alexandra Knecht, Nadja Wyss, Julia Müller, Jasmin Maurer, Carmen Barmettler, Denise Gloor. – Therwil: Sira Schwarz, Sarah Reinprecht, Sarah Leupi, Anna von Flüe, Enya Mettler, Rahel Käser, Hanna Broman, Andrea Frei, Isabelle Brosi, Nina Schnell, Xenia Schumacher. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2022 16:41 Uhr.