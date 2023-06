Frauen 2. Liga Therwil lässt sich von Härkingen kein Bein stellen Therwil siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Härkingen: Der Tabellensiebte siegt auswärts 5:4 gegen den Tabellen-13.

(chm)

Das Skore eröffnete Sarah Leupi in der 4. Minute. Sie traf für Therwil zum 1:0. Mia Büttiker glich in der 11. Minute für Härkingen aus. Es hiess 1:1. Sarah Leupi erzielte in der 20. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Therwil.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 25, als Mia Büttiker für Härkingen erfolgreich war. Das Tor von Inês Vasconcelos in der 43. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Therwil. Therwil baute die Führung in der 54. Minute (Nathalie Straub) weiter aus (4:2).

Therwil erhöhte in der 70. Minute seine Führung durch Inês Vasconcelos weiter auf 5:2. Mia Büttiker verkürzte in der 78. Minute den Rückstand von Härkingen auf 3:5. Der Anschlusstreffer für Härkingen fiel nur null Minuten später. Erfolgreich war erneut Mia Büttiker.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Jessica Gfeller von Härkingen erhielt in der 16. Minute die gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Härkingen ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 6.3 Tore pro Partie (Rang 13).

Therwil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 37 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Für Therwil ist es der zweite Sieg in Serie.

Therwil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Reinach (Platz 12). Die Partie findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Känelboden, Therwil).

Härkingen verharrt nach der Niederlage auf dem 13. Und damit letzten Platz. Härkingen hat bisher nur verloren, nämlich 23mal.

Für Härkingen geht es auswärts gegen SC Blustavia (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: Gäu Selection - FC Therwil 4:5 (2:3) - Aesch, Härkingen – Tore: 4. Sarah Leupi 0:1. 11. Mia Büttiker 1:1. 20. Sarah Leupi 1:2. 25. Mia Büttiker 2:2. 43. Inês Vasconcelos 2:3. 54. Nathalie Straub 2:4. 70. Inês Vasconcelos 2:5. 78. Mia Büttiker 3:5. 78. Mia Büttiker 4:5. – Härkingen: Lia Widmer, Alina Wyss, Jessica Gfeller, Jana Geier, Cindy Gfeller, Amy Kuhn, Fabienne Ansbach, Alisha Friedl, Elena Abi Chakra, Nadin Enderlin, Mia Büttiker. – Therwil: Jeanine Roth, Sarah Reinprecht, Rahel Käser, Sarah Leupi, Xenia Schumacher, Sarah Leutwyler, Anna von Flüe, Nathalie Straub, Nora Neidhart, Inês Vasconcelos, Fabienne Grogg. – Verwarnungen: 16. Jessica Gfeller.

