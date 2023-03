Frauen 2. Liga

Karriere «Bist du mal in einer Kleinklasse, hast du einen schweren Stand» – wie es Sascha Friederich bei Saudan dennoch zum Chef von 50 Mitarbeitenden schaffte

Als der Vater in die Drogen abrutscht, gerät Sascha Friederich aus der schulischen Bahn. Kleinklasse, zwölf Schnupperlehren, kein Bewerbungsgespräch. So begann alles. Heute ist er Geschäftsführer und ein Vorzeigebeispiel dafür, was mit einem Eidgenössischen Berufsattest alles möglich ist.